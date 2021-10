Größte Berufsorientierungsmesse Österreichs in Wels eröffnet

Einen großen Schritt zurück in die Normalität setzten die Organisatoren der Messe Jugend und Beruf in Wels. Nach der Zwangspause im Vorjahr war WK-OÖ-Präsidentin Doris Hummer denn auch bei der Eröffnung heilfroh, „endlich wieder mit allen persönlich reden zu können, wieder alle persönlich treffen zu können“.

Bei der größten einschlägigen Fachmesse Österreichs präsentieren noch bis Samstag mehr als 300 Aussteller ihre Angebote an junge Landsleute bei freiem Eintritt. Die Messe Jugend & Beruf ist seit vielen Jahren ein Fixpunkt und „wertvoller Beitrag, um Mädchen und Burschen den Start ins Berufsleben zu erleichtern“, erklärte Hummer weiter.

„Geballte Information, direkte Ansprechpartner und einen idealen Überblick über die verschiedensten Möglichkeiten – alles das bietet die Messe Jugend & Beruf“, umriss Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner das Angebot zur Ausbildungswahl.

Die Jugendlichen in Oberösterriech könnten von den „Besten der besten“ lernen, spielte Achleitner auf die bedeutende Rolle heimischer Unternehmen auf dem Weltmarkt an.

„Die Chancen auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt sind so vielfältig, wie noch nie. Ich lade alle Jugendlichen ein, von den Angeboten der Messe gebrauch zu machen und beruflich wie persönlich durchzustarten“, rief Achleitner zum Wels-Besuch auf.

Die Messe ist in die Bereiche „Allgemeine Berufsinformation, Handwerk und Technik“ in Halle 20, sowie in „Handel und Dienstleistung, Studium und Fachausbildung“ in Halle 21 gegliedert.

Das Angebot der Messe ist auch digital abrufbar, alle Infos finden Sie auf www.jugendundberuf.info