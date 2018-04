Größte deutsche Kunstmesse Art Cologne hat geöffnet

210 Aussteller aus 33 Ländern zeigen bis Samstag bei der 52. Art Cologne Werke zeitgenössischer Kunst sowie der klassischen Moderne. Auf der größten deutschen Kunstmesse werden Arbeiten von über 2.000 Künstlern angeboten, von großen Namen bis hin zu jungen Talenten.

„Die Kunstwelt hat sich in den letzten zehn Jahren rasant weiterentwickelt“, sagte Direktor Daniel Hug bei der Eröffnung in Köln. Bei allen Veränderungen bleibe Deutschland jedoch eines der wichtigsten Länder für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts.

Auch aus Österreich sind wieder zahlreiche Galeristen angereist. Vertreten sind heuer etwa die Wiener Galerien Charim, Nächst St. Stephan, Krobath oder Christine König sowie der in Salzburg, Paris und London tätige Thaddaeus Ropac, der u.a. Werke von Gilbert & George im Angebot hat.

Kristian Jarmuschek, Vorsitzender des Bundesverbands Deutscher Galerien und Kunsthändler in Deutschland (BVDG), sagte, die Art Cologne sei auch in ihrer 52. Ausgabe „frisch und spannend“. Dass Köln etwas schmuddelig sei, tue dem Standort keinen Abbruch: Man wisse ja aus Berlin, dass Kunst eher selten in cleanen Räumen entstehe.

Die Art Cologne ist die älteste Kunstmesse der Welt. Sie wurde 1967 als „Kunstmarkt Köln“ gegründet. Kunst auf einer Verkaufsmesse anzubieten, war damals eine ganz neue Idee, die schnell international kopiert wurde.