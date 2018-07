Größte Weltmeisterschaft der Geschichte in Linz

Von Yannik Bogensperger

Nur noch vier Tage bis zur Eröffnung der größten Faustball-Damen-Weltmeisterschaft der Geschichte. Mit elf Teams kämpfen so viele wie noch nie zuvor um den Titel. Polen, Serbien, Belgien und Neuseeland nehmen erstmals an einer Frauen-WM teil. Das Favoritenquartett bilden Rekordweltmeister Deutschland, Brasilien, Österreich und die Schweiz. Argentinien, Tschechien und Italien wollen diese aber zumindest ins Straucheln bringen. Die Vorfreude ist bei allen sehr groß. „Erstmals veranstalten mit der International Fistball Association, Faustball Austria, dem oö. Faustballverband und FBC Linz-Urfahr vier Vereine gemeinsam eine WM. Es steckt sehr viel Arbeit und Herzblut aller Beteiligten in dieser Großveranstaltung“, meinte der OK-Chef und IFA-Präsident Karl Weiß. Knapp eineinhalb Jahre Vorbereitung stecken in dieser Veranstaltung mit einem Budget von 450.000 Euro.

Das von Christian Zöttl trainierte Team Österreich absolvierte eine professionelle Vorbereitung und fühlt sich für die Heim-WM bestens gerüstet. Ziel der Österreicherinnen ist Edelmetall.

Große Arena für 2300 Zuschauer erbaut

Das Herzstück — das Stadion — wurde fast komplett durch ehrenamtliche Helfer errichtet. Außerdem wird, wie Mastermind Weiß betonte, versucht, ein sogenanntes „Green Event“ aus dieser WM zu machen. „Wir bemühen uns, Plastik zu vermeiden.“ Der Vater des oberösterreichischen Faustballerfolgs hat sein großes Ziel, die Faustball-Damen-WM nach Linz-Urfahr zu holen, erreicht. 2019 geht Weiß dann in den wohlverdienten Funktionärs-Ruhestand. Amüsanter Nebeneffekt für ihn: Er könnte die WM-Spiele sogar von seiner Wohnung aus sehen.