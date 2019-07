Größtenteils erfreuliche Ernte in OÖ

Sehr erfreulich, mit einigen Wermutstropfen: So lässt sich heuer die Erntebilanz für Oberösterreich zusammenfassen. Der Ertrag war weit besser als aufgrund der Hitze erwartet. Die Gesamternte heuer (einschließlich Mais) wird auf etwa fünf Millionen Tonnen in Österreich geschätzt. In OÖ liegt man mit einer Gesamt-Getreideernte von 852.000 Tonnen klar über dem fünfjährigen Durchschnitt. Sorgenkind ist allerdings das Grünland, wo Engerlinge für große Ausfälle sorgen – eine Folge von Entwicklungszyklen ebenso wie des Klimawandels. Von 220.000 Hektar Grünland seien 25.000 ein Engerling-Schadensfall; besonders betroffen seien der Bezirk Rohrbach, der Raum Grünau und St. Wolfgang, schilderte Landwirtschaftskammer-Präsidentin Michaela Langer-Weninger gestern bei der Präsentation der Ernteergebnisse. Zu bekämpfen sei der Schädling nur mechanisch und mit einem Pilzpräparat, das allerdings Feuchtigkeit brauche, erklärte Christian Krumphuber, Leiter der Abteilung Pflanzenproduktion. Abseits vom Grünland herrscht aber weitgehend Zufriedenheit. Die Produktion an Winterweizen entsprach mengenmäßig jener des Vorjahres (360.000 Tonnen). „Die Niederschläge im Mai waren absolut Goldes wert“ und hätten die Getreideernte gerettet, so Krumphuber. Beim Mais nahm die Fläche geringfügig zu, worüber er „nicht unglücklich“ sei, denn damit könne man die Ausfälle im Grünland etwas kompensieren. Ebenfalls zufrieden ist man mit der Ernte von Gemüse und Obst, vor allem Steinobst wie Marille und Kirsche. Auch bei den Erdbeeren ist es nach einem „desaströsen“ Vorjahr heuer wieder gut gelaufen. Ackerbohne und Körnererbse sind extrem rückläufig, hier nahm die Anbaufläche um satte 43 Prozent (auf 2000 Hektar) ab.

Betreuungsintensiver Raps hat es nicht leicht

Rückläufig ist auch die Anbaufläche beim Raps, dem die Hitze zusetzt. Laut dem Pflanzenbau-Direktor gebe es im Linzer Umland aber noch einen weiteren Grund: Weil die Kultur betreuungsintensiv sei und die Landwirte häufig am Feld arbeiten, würden sie oft von Joggern und Spaziergängern des Ausbringens von Spritzmitteln verdächtigt, und beschimpft. Apropos Spritzmittel: In der Kammer geht man davon aus, dass das Glyphosat-Totalverbot EU-rechtlich nicht halten wird. Langer-Weninger beklagte, dass die Verfügbarkeit glyphosathältiger Pflanzenschutzmittel „eine wesentliche Voraussetzung“ für bodenschonende Verfahren sei.