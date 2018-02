„GroKo-Deal“ raubte den Schlaf

Obwohl in Berlin schon Entwürfe des Koalitionsvertrages kursierten, haben CDU/CSU und SPD ihre Verhandlungen über eine Neuauflage der Großen Koalition („GroKo“) trotz bereits erheblicher Verspätung auch gestern nicht abgeschlossen, sondern es mit einer Nachtsitzung in Berlin noch einmal spannend gemacht. Ob das mehr war als eine dramaturgische Inszenierung, mit der vor allem SPD-Chef Martin Schulz mit Blick auf die anstehende Urabstimmung den beinharten Kämpfer mimen wollte, wird man heute wissen. Denn die Geduld der Union ist zu Ende: CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sah keine Möglichkeit, die Verhandlungen über Dienstag hinaus zu verlängern. „Deswegen wissen wir, dass wir heute Nacht zu einer Einigung kommen müssen. Alles andere wäre auch für die Bürger unzumutbar“, so Scheuer vor Beginn der entscheidenden Runde in der Berliner CDU-Zentrale.

Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel sprach von der Notwendigkeit „schmerzhafter Kompromisse“ auf allen Seiten und mahnte zur Einigung: „Wir dürfen das Zentrale nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir uns die unruhigen Börsenentwicklungen der letzten Stunden anschauen. Wir leben in unruhigen Zeiten.“

Wie am Montag verhakten sich die Unterhändler auch am Dienstag lange bei der von der SPD geforderten Abschaffung der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverhältnissen und dem ebenfalls verlangten Ausstieg aus der unterschiedlichen Behandlung von Privat- und Kaseenpatienten. Die SPD will eine „Bürgerversicherung“, was die Union bislang ablehnte.

Streit um eine Obergrenze der anderen Art

Nachdem der Konflikt um eine Flüchtlingsobergrenze schon in den Sondierungsgesprächen abgehakt werden konnte (maximal 180.000 bis 220.000 Asylwerber pro Jahr, was die SPD aber nicht Obergrenze nennt), gab es im Finale nun einen neuen Obergrenzen-Streit. In diesem Fall ging es aber um eine Begrenzung des Mehrausgaben. In den Sondierungen hatten CDU, CSU und SPD vereinbart, dass eine neue Regierung einen zusätzlichen Finanzspielraum von 46 Milliarden Euro bis 2021 haben werde. In den Koalitionsverhandlungen haben die Fachpolitiker aber etliche weitergehende, kostenintensive Projekte vereinbart. Die CSU pochte deshalb auf die Einhaltung der 46-Milliarden-Grenze. „Alles andere kann natürlich bei besseren Zahlen dazukommen“, sagte ein CSU-Verhandler. Aber man habe eine klare Grenze gezogen, dass es bei einem ausgeglichenen Haushalt bleiben müsse und es keine Steuererhöhungen gebe.

Ungeachtet des zähen Ringens trafen die Parteien im Hintergrund gestern schon erste Vorbereitungen für eine Präsentation das „GroKo-Deals“ am Mittwoch.