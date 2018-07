Groß-Investment der Berglandmilch

Die Molkerei Berglandmilch mit Zentrale in Wels hat den Standort im steirischen Voitsberg ausgebaut. 45 Millionen Euro wurden investiert, die Kapazität für die Käseproduktion verdoppelt und die Möglichkeiten für die Übernahme von Rohmilch entsprechend erweitert, teilte das Unternehmen mit. Unter anderem werden dort Produkte wie „Schärdinger Jerome“, „Schärdinger Moosbacher“ und „Schärdinger Dachsteiner“ hergestellt. In 15 Monaten Bauzeit wurden eine Käserei und eine Milchannahmehalle errichtet. Pro Stunde können dort 60.000 Liter Rohmilch übernommen werden. Mit dem Ausbau können in Voitsberg nun 300 Millionen Liter Milch jährlich verarbeitet und knapp 30.000 Tonnen Käse produziert werden. Generaldirektor Josef Braunshofer: „Die Investitionen in Voitsberg in Produktion und Milchübernahme helfen die Transportwege kurz und effizient zu halten.“