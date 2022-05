Großbrand im Mühlviertel

Ein Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen hielt am Montag in St. Johann am Wimberg (Bezirk Rohrbach) 14 Feuerwehren mit insgesamt 150 Leuten auf Trab.

Alarmstufe drei musste ausgerufen werden. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache am Vormittag im Scheunentrakt ausgebrochen.

Nachbarn bemerkten das Feuer und alarmierten die Einsatzkräfte. Als die Helfer eintrafen, stand der Trakt samt Heuboden bereits in Vollbrand. Laut Feuerwehr waren weder Bewohner, noch Tiere in Gefahr.

Alle Vierbeiner seien zum Zeitpunkt des Brandausbruchs auf der Weide gewesen. Durch den Großeinsatz an Löschkräften konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und das Wohnhaus vor den Flammen gerettet werden.