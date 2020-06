Großbrand und Explosionen in oö. Firma

In einer Firma in Haag am Hausruck (Bezirk Grieskirchen) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Großbrand ausgebrochen. Ein Anrainer roch um 2.40 Uhr Rauch und alarmierte die Feuerwehr.

Als der Brand schon fast gelöscht schien, griffen die Flammen auf den Raum oberhalb der Werkstatt über und durch die dort gelagerten Flüssigkeiten kam es zu mehreren kleinen Explosionen, berichtete die oö. Polizei.

Um genug Löschwasser zu haben, legten die Einsatzkräfte eine Schlauchleitung vom Freibad zur Firma. Da nach einigen Stunden immer noch Glutnester in den Zwischendecken vorhanden waren, forderte der Einsatzleiter der Feuerwehr kurz nach 6.00 Uhr ein Spezialfahrzeug an, um das Dach der Halle zu öffnen. Die Brandursache war vorerst unklar, das Landeskriminalamt Oberösterreich ermittelt.