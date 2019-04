Großbritannien droht der Zerfall

Nicht zu neuer Größe, sondern in einen Schrumpfprozess droht der Brexit Großbritannien zu führen: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon will als Folgen des Brexit ein zweites Unabhängigkeitsreferendum bis Mai 2021. Sie betonte, dass dafür keine Billigung seitens der Regierung in London notwendig sei. Sie glaube an die Unabhängigkeit und, dass die Interessen Schottlands könnten am besten in der EU geschützt sein.

Bei einem ersten Referendum über die Unabhängigkeit im Jahr 2014 hatte eine knappe Mehrheit der Schotten (55 Prozent) gegen eine Loslösung vom Vereinigten Königreich gestimmt. Noch deutlicher sprachen sich die Schotten jedoch beim Brexit-Referendum im Jahr 2016 für einen Verbleib Großbritanniens in der EU aus (62 Prozent). Die konservative Regierung in London bekräftigte gestern umgehend ihr Nein zu einem neuen Unabhängigkeitsreferendum.

Brexit-Gerspräche ohne Fortschritte

In London brachten unterdessen die nach Ostern wieder aufgenommenen Gespräche der Regierung mit der oppositionellen Labour Party über einen Kompromiss für einen geregelten Brexit keinerlei Fortschritte. Labour warf Premierministerin Theresa May vor, keine Zugeständnisse machen zu wollen. So gebe es weiterhin kein Fortkommen bei der von Labour favorisierten Zollunion. Ein EU-Austritt vor der EU-Wahl wird somit mit jedem Tag unwahrscheinlicher.