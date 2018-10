Großdemo gegen Brexit in London

In London hat am Samstag eine Großdemonstration für einen weiteren Volksentscheid über den Brexit stattgefunden. Die etwa 700.000 Teilnehmer der Kundgebung forderten, dass die Wähler über ein bis heute nicht vorliegendes Abkommen über den britischen EU-Austritt abstimmen dürfen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan von der oppositionellen Labour Party sprach von einem „historischen Moment“ der Demokratie. Aufgerufen zu dem Marsch hatte die Kampagne „People’s Vote“, die ein zweites Referendum zum EU-Austritt durchsetzen will. Nach ihrem Willen sollen die Briten das Recht bekommen, über ein finales Abkommen abzustimmen. Die Chancen dafür stehen aber schlecht.

Die politisch angeschlagene Premierministerin Theresa May hatte schon zuvor ein zweites Referendum strikt abgelehnt.

May musste gestern Nackenschläge aus ihrer eigenen Partei einstecken. Der zurückgetretene Brexit-Minister David Davis warf der konservativen Regierungschefin in der Zeitung „Mail on Sunday“ vor, mit ihren Plänen nicht nur Anhänger, sondern auch Gegner des EU-Austritts verärgert zu haben. Die Brexit-Verhandlungen stocken vor allem wegen der Grenzfrage zwischen dem EU-Staat Irland und Nordirland.