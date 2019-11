Großdemos gegen Gewalt an Frauen

Es ist ein Aufschrei, an dem sich am vergangenen Samstag in Frankreich und Italien Tausende Menschen beteiligt haben: Bei Großdemonstrationen in mehreren Städten wurde gegen Gewalt an Frauen und Mädchen protestiert.

Die Zahlen sprechen eine alarmierende Sprache: In Frankreich wurden seit Jahresbeginn mindestens 116 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet. In Italien wird laut einer Studie des Instituts Eures statistisch an jedem dritten Tag eine Frau ermordet, die meisten der Opfer von ihren Ehemännern oder Lebensgefährten.

Organisiert haben die Proteste in Italien unter anderem Frauenverbände und Menschenrechtsorganisationen. In Frankreich hat das Bündnis „#Noustoutes“ („Wir alle“) zu den Aktionen aufgerufen.

Aufruf zu besserem Schutz der Frauen

Unterdessen riefen mehr als 50 europäische Gewerkschaftsführerinnen, darunter ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann, die EU-Kommission am heutigen Tag gegen Gewalt an Frauen auf, den Schutz der Frauen vor Gewalt zu verbessern.

EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hatte bereits zuvor darauf hingewiesen, dass das Ausmaß des Problems nach wie vor alarmierend ist: Jede dritte Frau in Europa werde demnach Opfer körperlicher sowie sexueller Gewalt.