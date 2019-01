Große Empörung in Deutschland

Nach dem Datenklau bei mehreren hundert Politikern und Prominenten in Deutschland nimmt die SPD Innenminister Horst Seehofer (CSU) – der laut Aussage erst am Freitagvormittag davon erfahren haben will – ins Visier. Es müsse schnell und genau aufgeklärt werden, „welche Behörde wann was gewusst hat und wie darauf reagiert wurde“, sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Seehofer hatte am Freitag erklärt, es deute vieles darauf hin, „dass Daten durch die missbräuchliche Nutzung von Zugangsdaten zu Clouddiensten, zu E-Mail-Accounts oder zu sozialen Netzwerken erlangt wurden“. Es gebe aber keine Indizien dafür, dass Systeme des Bundestages oder der Bundesregierung „kompromittiert worden sind“.

Aber nicht nur Seehofer, auch der Präsident des deutschen Bundesamts für IT-Sicherheit (BSI), Arne Schönbohm, gerät wegen seines Vorgehens im Datendiebstahl-Skandal immer stärker in die Kritik. Die Informationspolitik des BSI sei laut Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter „stark irritierend“; laut Linke-Politikerin Anke Domscheit-Berg habe Schönbohm mit seinen Aussagen nach Bekanntwerden des Datenklaus „nur noch mehr Verunsicherung ausgelöst“. Schönbohm hatte zuerst davon gesprochen, dass das BSI schon frühzeitig (im Dezember) von dem Hackerangriff gewusst hatte, ruderte dann aber zurück: Im Dezember war das BSI noch von einem Einzelfall ausgegangen. Ein Zusammenhang zur Gesamtheit massenweise gestohlener oder veröffentlichter Daten sei erst jetzt im Nachhinein festgestellt worden.