Große Geste: Gartler geht als Kapitän in letztes Spiel

Von Roland Korntner

Nach drei Jahren, bisher 108 Spielen mit 47 Toren und 15 Assists, dem Aufstieg und der Europacup-Qualifikation bestreitet Rene Gartler am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Wolfsberg sein letztes Heimmatch für den LASK: „Drei wunderschöne Jahre“, bilanziert der Torjäger. „Ich konnte meinen Beitrag dazu leisten, den Verein dorthin zu bringen, wo er hingehört“, bilanzierte der Wiener. „Ich führe Gespräche mit mehreren Vereinen und bin zuversichtlich, dass ich in der Bundesliga bleibe.“ Mehr wollte der 32-Jährige, der mit Innsbruck und Ried in Verbindung gebracht wird, nicht verraten. Und das ist ohnehin Zukunftsmusik, die Gegenwart heißt noch LASK. Und da bedankt sich Trainer Oliver Glasner auf seine Art beim Torjäger: „Er wird am Sonntag die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen“, verriet der Coach. „So eine Entscheidung (getroffen schon im Jänner/Anm.) ist immer schwierig, aber er hat sich trotzdem immer voll reingehaut, sich nie hängen lassen“, betonte Glasner. „Eine große Geste, das ist sehr speziell“, freut sich Gartler. Wehmut verspürt er noch nicht: „Ich habe mich damit abgefunden, das gehört zu diesem Geschäft.“

Glasner: „Wollen mit den Fans Party feiern“

Das letzte Heimspiel des LASK am Sonntag gegen Wolfsberg steht aber nicht nur im Zeichen des Abschieds von Rene Gartler: „Wir wollen nach einer super ersten Bundesligasaison noch einmal mit den Fans eine Party und einen Heimsieg feiern“, betonte Trainer Oliver Glasner. Dass die Luft schon draußen sein könnte, glaubt er nicht. „Die Mannschaft hat eine tolle Einstellung, ist erfolgshungrig“, so Glasner. Und Ziele gibt es nach der geschafften Europacup-Qualifikation ja auch noch: Ein Vorstoß auf Platz drei würde (wie berichtet) einen Einstieg in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation (und nicht schon in der 2.) bedeuten. Und der Punkterekord eines Aufsteigers — 59 Zähler von Altach anno 2015 — könnte auch noch fallen.

P.S.: Sturms Oberösterreicher Peter Zulj ist von den Trainern, Präsidenten und Managern der Bundesliga vor Stefan Lainer zum besten Spieler der Saison gewählt worden. Bester Torhüter ist zum dritten Mal in Folge Alexander Walke. Seine Salzburger Kollegen Lainer und Diadie Samassekou wurden indes von der UEFA in den Europa-League-Kader der Saison gewählt.