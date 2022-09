Große Herausforderungen für die oberösterreichische Wirtschaft

„Land und Standort stehen in der größten und komplexesten Herausforderung der Nachkriegszeit“, sagte LH Thomas Stelzer am Freitag beim Standortdialog 2022 im Linzer Power Tower der Energie AG.

Die Situation beginne sich aufgrund der Energiekrise für die Wirtschaft zuzuspitzen. Der Arbeitskräftemangel belaste die Betriebe zusätzlich. Stelzer: „Wir müssen alles tun, damit Oberösterreich ein Land der Arbeit, Wirtschaft und des Wohlstandes bleibt.“

Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner will eine Energiepreis-Subventionierung für Betriebe. Was er ablehnt, ist ein von der EU festgelegter Gaspreis: „Das wäre eine Einladung für einen Gaslieferstopp.“

Wachstum gedämpft

Wie sehr die oö. Wirtschaft von den Folgen der Sanktionen bereits getroffen ist, zeigte Wirtschaftswissenschaftler Teodoro Cocca: So wird das Wirtschaftswachstum heuer mit 2,7 Prozent um rund die Hälfte niedriger ausfallen als noch vor dem Ukraine-Krieg erwartet. Den volkswirtschaftlichen Schaden beziffert er für OÖ mit drei Milliarden Euro Wertschöpfungsverlust.

Sollte die Situation anhalten, erwartet er ab 2023 unter zwei Prozent BIP-Zuwachs – den drittschlechtesten Wert seit 20 Jahren. Für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer ist klar: „Es muss eine vernünftige Lösung auf den Weg gebracht werden, sonst drohen Kurzarbeit und Stillstand.“

Sie will eine Preislenkung bei Energie und schlägt zur Bekämpfung des Fachkräftemangels vor, Vollzeitarbeit wieder stärker zu entlasten. Auch soll es eine Rot-Weiss-Rot-Card für Lehrlinge aus Drittstaaten geben. IV OÖ-Präsident Stefan Pierer sieht in Bezug auf die Sanktionsfolgen „ein Totalversagen der EU-Politik.“ Den Fachkräftemangel will u.a. mit 20 steuerfreien Überstunden pro Mitarbeiter bekämpfen sowie mit einem halben Steuersatz für bis zu 35-jährige, die Vollzeit arbeiten.