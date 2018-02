Große Show bei Swans-Sieg

Von Tobias Hörtenhuber

Die Defensive klappte wieder, die Offensive erzielte erstmals in der regulären Spielzeit mehr als 100 Punkte — aber die Gmundner Volksbank Arena tobte nicht nur wegen des deutlichen 101:75 (51:37)-Erfolgs der Swans über Oberwart. „Das war heute eine Dunking-Show von Aaron Rountree“, staunte auch Harald Stelzer über den US-Legionär, der den Ball gleich vier Mal krachend im Korb versenkte, dazu beachtliche sechs Steals lieferte. „Seine langen Hände sind einfach überall“, schmunzelte Stelzer, der wieder einmal richtig zufrieden klang, nachdem der Jänner mit vier Pleiten überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen war. „Das war die deutliche Antwort auf die Schelte der letzten Tage.“ Die Traunseestädter schlossen punktemäßig wieder zum Führungsduo Kapfenberg und Traiskirchen auf.

Und die Flyers? Nach der Overtime-Niederlage in Oberwart am Freitag warfen sich Davor Lamesic und Kollegen gegen Schlusslicht Graz den Frust von der Seele, gewannen ungefährdet mit 88:66 (44:34). „Wir konnten viel wechseln, perfekt“, war Trainer Sebastian Waser glücklich. Neuverpflichtung Hines soll am Freitag im Cup in Klosterneuburg sein Debüt geben.