Große Siege, Pleiten und auch viel Pech: Die wechselhafte Europacup-Geschichte des LASK

Von Roland Korntner

Der heutige Auftritt des LASK in Basel ist ein historischer: Zum ersten Mal in der Geschichte treten die Linzer in der Qualifikation zur Fußball-Champions-League an. Die bisherigen Auftritte der Athletiker auf der europäischen Bühne waren oft glücklos, wie ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt.

Gleich bei der Premiere im Cup der Cupsieger, für den sich der LASK als nationaler Pokalfinalist qualifiziert hatte, entschied anno 1963 das Los gegen die Linzer. Das Heimspiel gegen Dinamo Zagreb hatten die Schwarz-Weißen mit 1:0 gewonnen, auswärts setzte es ein 0:1, das Entscheidungsspiel — wieder in Linz — brachte mit einem 1:1 nach Verlängerung ebenfalls keine Entscheidung, weshalb ein Münzwurf für den Aufstieg der Jugoslawen ausschlaggebend war.

Oder im Vorjahr das Scheitern in der 3. Runde der Qualifikation zur Europa League an Besiktas Istanbul nur aufgrund der Auswärtstorregel. Dazwischen lagen aber auch Highlights wie der 1:0-Heimsieg über Inter Mailand (1985) oder im Vorjahr der höchste Europacupsieg, das 4:0 in Linz gegen Lilleström.

Die Bilanz ist aber durchwachsen. In bisher 14 K.o.-Duellen konnte sich der LASK nur dreimal durchsetzen und von bisher 29 Matches nur zehn gewinnen. Bei vier Remis gingen 15 Europacupspiele verloren.

LASK im Europacup

1963 Cupsieger: Dinamo Zagreb 1:0 (h)/0:1/1:1 – Losentscheidung

1965 Meistercup: Gornik Zabrze 1:3 (h)/1:2

1969 UEFA-Cup: Sporting Lissabon 0:4 (a)/2:2

1977 UEFA-Cup: Ujpest Dosza 3:2 (h)/0:7

1980 UEFA-Cup: Radnicki Nis 1:2 (h)/1:4

1984 UEFA-Cup: Östers Växjö 1:0 (a)/1:0

Dundee United 1:2 (h)/1:5

Banik Ostrau 2:0 (h)/1:0

Inter Mailand 1:0 (h)/0:4

Widzew Lodz 1:1 (h)/1:2 (a)

1987 UEFA-Cup: FC Utrecht 0:0 (h)/0:2

1999 Cupsieger: Steaua Bukarest 0:2 (a)/2:3

2018 Europa Leage: Lilleström 4:0 (h)/2:1

Besiktas Istanbul 0:1 (a)/2:1

(out aufgrund der Auswärtstorregel)

Anm: Spiele im UI-Cup wurden nicht berücksichtigt