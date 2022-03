Große Sorgen trotz 2:0-Vorsprungs

Champions-League-Achtel-finale in Lille als Ablenkung für die Kicker vom FC Chelsea: Unter normalen Umständen sollte der Aufstieg am Mittwoch (21) nach dem 2:0 im Hinspiel nur Formsache sein. Doch normal, das spielt es bei den Londonern momentan nicht.

Die Sanktionen gegen Noch-Eigentümer Roman Abramowitsch infolge der Invasion Russlands in der Ukraine treffen den Klub hart. Spielertransfers, Karten- und Fanartikelverkäufe sind untersagt, bei den Reisekosten gibt es Beschränkungen. Im Sommer droht zudem der Abgang mehrerer Leistungsträger, deren Verträge auslaufen.

Und in den Medien wird deshalb schon über einen Abgang von Trainer Thomas Tuchel spekuliert. Dieser gab sich vor dem Gastspiel in Frankreich kämpferisch: „Solange wir Shirts haben, solange wir leben, werden wir ankommen, konkurrenzfähig sein und hart für unseren Erfolg kämpfen.“

Nachsatz: „Es gibt neue Dinge zu besprechen, zum Beispiel wie man zu den Spielen gelangt. Dinge, die sonst selbstverständlich sind.“

Juventus zittert vor Italien-Spezialist

Juventus Turin dagegen plagen übliche sportliche Alltagssorgen. Rang vier in der Serie A entspricht nicht den Erwartungen, in der „Königsklasse“ droht nun zum dritten Mal in Folge das Aus im Achtelfinale.

Europa-League-Champion Villarreal konnte zuhause ein 1:1 halten und gilt als Italien-Spezialist. Sechs von sieben K.o.-Duellen mit italienischen Teams konnte das „Gelbe U-Boot“ in den letzten 20 Jahren für sich entscheiden. Die Juve-Hoffnungen trägt am Mittwoch Dusan Vlahovic, der im Hinspiel nach 33 Sekunden traf.