Große und kleine Dinge

Das kennen wir ja alle: Das Outfit ist soweit fertig, aber irgendetwas fehlt. Ein paar Accessoires, die einerseits zum Typ passen und andererseits den Look aufpeppen, können hier helfen. Zum Glück gibt es auch in dieser Saison für jeden Anlass etwas Passendes. Taschen sind jetzt riesig groß oder extra-klein, Schuhwerk zeigt sich immer noch sportiv-bequem oder bereits winterlich-elegant und auch beim Schmuck gilt: rockig oder edel – die Trägerin hat die Wahl!

Text: Martina Rieder-Thurn

Tja, und immer noch ist die ganze Welt im Sneaker-Fieber! Es ist aber auch kein Wunder, denn dieser Trend vereint ohne Zweifel wie kein zweiter Coolness und Bequemlichkeit. Ein feminines Kleid kann im Handumdrehen und ganz easy auf lässige Art alltagstauglich werden. Die klobigen, dicksohligen Trendmodelle dieser Saison polarisieren allerdings. Angelehnt an die angesagte Mode der 1990er Jahre werden die sogenannten „Ugly Sneaker“ (übersetzt: hässliche Turnschuhe)zu allem kombiniert, selbst zu zarten, fließenden Materialien. Wem das zu schräg erscheint, der setzt auf ein wenig dezenteren Stilbruch und greift zu altbewährten Retro-Klassikern – übrigens mit dünnerer Sohle – von Allstars, Reebock oder Vans. Oder wählt die Variante für’s gute Gewissen — Sneakers aus recycelten Materialien. Die trägt neuerdings sogar Meghan, Duchess of Sussex. Die sehen allerdings auch superchic aus.

Schöne und „schiache“ Schuhe

Doch es gibt auch „sexier“ Schuhwerk. Neben hohen, spitzen und oftmals gefährlich aussehenden High Heels gibt es die tragbarere Variante für tagsüber als Stiefelette – allerdings ebenfalls mit etwas Absatz. Besonders Modemutige greifen zur Westernversion mit konischen Absätzen und Schaftverzierungen oder ziehen das (Sommer)Thema Weiß beim Schuh auch in der kalten Jahreszeit durch. Zugegeben – praktisch ist etwas anderes, aber die Laufstege waren voll von weißen Stiefeln und Stiefeletten. Und der strahlende Auftritt ist Ihnen damit (zumindest Indoor) in jedem Fall garantiert. Alles in allem könnte das Schuhmotto für diese Saison lauten: mehr ist mehr. Overknee-Stiefel, Edelmetall-Oberflächen, Nieten- und Stickerei-Verzierungen, Schlangenleder-Optiken und Patchwork-Elemente sagen dem Minimalismus im Schuhbereich adieu und setzen diese Saison unsere Füße in Szene.

„Komm in meine Arme“, raunte sie der Tasche zu …

„Komm in meine Arme“, könnten Sie leise in Richtung Ihrer neuen XL-Tasche raunen, bevor Sie sich die kastige, aber weiche XL-Bag lässig unter den Arm klemmen. Denn so trägt man jetzt die Riesendinger. Netterweise sind die Modelle zusätzlich mit langem Henkel ausgestattet, so dass wir sie in weniger stylischen Momenten (und nach der Befüllung) auch mal über die Schultern hängen können. Das trendige Gegenstück ist schwerlich als Tasche zu bezeichnen, denn die Designer würden uns am liebsten mit XS-Gürteltäschchen ins Leben entlassen. An diesem Tag wird es also nichts mit „Mitnehmen des gesamten Haushalts“. Chic sieht es allerdings schon aus, wenn der etwas breitere Gürtel, an dem das Täschchen befestigt ist, die Taille betont und man dann abends auch gleich noch die Hände frei hat für gleichzeitige Begrüßungsrituale und den leckeren Aperitif.

Zu den bereits bekannten Statement-Ketten (die werden nun etwas halsferner getragen) kommen nun Statement-Ohrringe als der Trend dieses Herbst/Winters hinzu. Große Hänger verleihen dem Look der Trägerin das gewisse Etwas. Während es in den letzten Saisonen ziemlich funkelte, sind die Trendmodelle heuer etwas puristischer. Überlange Ketten, Quasten und Kugeln zieren das Ohr der Trägerin. Entscheiden Sie sich aber zwischen Kette und Ohrringen. Beides wäre zu viel. Apropos Ketten: Halsketten sind generell jetzt wieder länger und werden auch ganz lang getragen. Dabei spielen auffällige Anhänger eine große Rolle. Farbige Edelsteine, Metallscheiben oder Perlen sind en vogue. Manchmal hängt sogar ein kleines Täschchen an der Kette und vereint somit Handtasche und Schmuckstück.

Nie oben ohne: Trilby-Hut, Baskenmütze und Co

Von der Baskenmütze bis zum Trilby-Hut: Kopfbedeckungen sind nicht Notlösungen an Bad-Hair-Days, sondern das Tüpfelchen auf dem Outfit-i. Die aktuellen Bérets (also Baskenmützen) trägt man jetzt leicht rockig in schwarzem, weichem Leder und kombiniert diese vorzugsweise zum so aktuellen Karomuster.

Ideal zum gemütlichen Landchic-Look lassen sich die sogenannten Baker Boy Hats (Ballon- bzw. Schirmmützen) aus Tweed, Wildleder oder festen Wollstoffen tragen. Und auch die etwas strengere Herrenhut-Fasson – der Trilby – in Filz oder Wollkaro passt perfekt zum lässigen Herbst-Outfit. Nach dem Absetzen der Kopfbedeckung wird die Frisur mit Haarreifen, Samtbändern oder reich verzierten Haarspangen in Form gebracht und geschmückt.

