Großeinsatz für Feuerwehren in Laakirchen

LAAKIRCHEN — Großeinsatz für die Feuerwehren in und um Laakirchen (Bezirk Gmunden): in einem Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes war in der Nacht auf gestern ein Brand ausgebrochen. Neun Feuerwehren standen stundenlang im Einsatz.

Dass nicht noch mehr passierte ist einer aufmerksamen 25-Jährigen zu verdanken: Die junge Frau hatte gegen 3 Uhr Früh aus mehr als zwei Kilometern Entfernung einen verdächtigen Feuerschein und starke Rauchentwicklung bemerkt. Sie setzte sich ins Auto und hielt Nachschau. Als sie die Ursache bemerkte, alarmierte sie unverzüglich die Feuerwehr und weckte die noch schlafenden Bewohner durch Klingeln an der Haustür. Alle drei im Haus anwesenden Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Nebengebäude bereits in Vollbrand.

Insgesamt waren neun Feuerwehren mit rund 150 Mann im Einsatz. Dieser wurde dadurch erschwert, dass eine rund einen Kilometer lange Schlauchleitung gelegt werden musste. Laut Feuerwehr lag die Priorität in der Sicherung des Hauptgebäudes. Es bestand höchste Brandgefahr, da im ersten Stock ein Strohlager untergebracht ist. Das landwirtschaftliche Nebengebäude mit der Hackschnitzelanlage und der Garage samt mehreren Fahrzeugen konnte nicht gerettet werden. Es brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die Brandursache muss von Experten ermittelt werden. Es wurde niemand verletzt, und auch das Wohngebäude ist unversehrt geblieben.