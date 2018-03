Großeinsatz nach Busunfall in Gosau

GOSAU — 24 Verletzte, darunter einen Schwerverletzten, hat in den Morgenstunden am Mittwoch ein Busunfall am Pass Gschütt im Gemeindegebiet von Gosau (Bezirk Gmunden) gefordert. In der gesamten Region herrschte Großeinsatz der Rettungskräfte.

Nach ersten Informationen war der Bus, der eine Reisegruppe mit Touristen aus Südkorea von Salzburg nach Hallstatt bringen sollte, um 8.57 Uhr auf der schneeglatten Fahrbahn ins Rutschen geraten. Er dürfte dann gegen einen Steinwall an der Einfahrt eines Hotels geprallt sein. Dabei wurde der aus Kroatien stammende Lenker eingeklemmt und schwer verletzt.

Zeugen leiteten die Alarmierung und erste Hilfsmaßnahmen ein. Mehrere Notärzte und Rotkreuz-Teams kümmerten sich um die Businsassen. Auch zwei Rettungshubschrauber waren vor Ort. Für die Einsatzkräfte in der Region herrschte Großalarm: Laut dem Bezirksrettungskommandanten Harald Pretterer waren sechs Notärzte mit 16 Rettungsfahrzeugen im Einsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam war am Unfallort.

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehr löste Alarmstufe drei aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Gosau, St. Agatha und Russbach standen am gesamten Vormittag im Rettungseinsatz. Laut Polizei soll es zum Unfallzeitpunkt stark geschneit haben. Im Reisebus befanden sich insgesamt 35 Touristen aus Südkorea und ein kroatischer Lenker. Auch die unverletzt gebliebenen Businsassen wurden laut Polizei in Spitäler gebracht. Wann und wie sie ihre Weiterreise antreten können, ist bis jetzt noch unklar.