Großer Berg wird Stein für Stein abgetragen

VOLKSBLATT: Einen Schwerpunkt, den Sie gesetzt haben, sind Reformen im Strafvollzug. Woran hapert es?

BM MOSER: Das derzeitige Gesetz ist schon 25 Jahre alt und deckt natürlich die Entwicklungen und den modernen Strafvollzug nicht mehr ab. Deshalb haben wir das Gesetz — auch unter Einbindung aller Betroffenen — weiterentwickelt. Der Entwurf des Strafvollzugsgesetzes ist jetzt fertig und soll Anfang Februar in Begutachtung gehen. Damit wollen wir mehr Sicherheit und eine Entlastung der Justizanstalten erreichen. Außerdem haben wir einen Entwurf zu einem neuen Maßnahmenvollzugsgesetz fertig gestellt, den wir jetzt noch mit den betroffenen Stakeholdern endabstimmen und bis Ostern in Begutachtung schicken wollen. Mit diesem Gesetzesentwurf wollen wir eine höchstmögliche Sicherheit für Bevölkerung und Justizwachbeamte und die richtigen Therapien unter einen Hut bekommen.

In den Gefängnissen spiegeln sich die gesellschaftlichen Problemfelder wider — von der Sprachenvielfalt bis zum Thema Pflege. Wie wird das Gefängnis der Zukunft aussehen?

Die Personalressource wird immer wichtig sein. Aber natürlich wird auch im Gefängnis die Digitalisierung Einzug halten. Wir werden etwa Detektoren verstärkt einsetzen, aber auch die E-Medikation und auch die E-Therapie. Darüber hinaus — wir haben ja in unseren Gefängnissen Häftlinge aus 102 Nationen — gehen wir auch in der Kommunikation moderne Wege, etwa durch Übersetzungssoftware.

Wo sind die Grenzen der digitalen Überwachung?

Auf der einen Seite geht es um Sicherheit der Bevölkerung und der Justizmitarbeiter. Hier geht es darum, welche Maßnahmen kann ich für eine optimale Wirkung einsetzen. Und auf der anderen Seite steht die Wahrung der Persönlichkeitsrechte.

Außerdem soll das Strafrecht reformiert werden. Wo braucht es Verschärfungen?

Auch hier geht es um mehr Sicherheit. Etwa bei Gewalt- und Sexualdelikten. Da ist die Frage, wie können wir auf die erhöhte Gewaltbereitschaft und die besondere Brutalität reagieren. Da wird es Nachschärfungen geben, insbesondere was Rückfalltäter betrifft. Das soll härter bestraft werden, da soll die Höchststrafe um das Eineinhalbfache hinaufgesetzt werden. Damit würde das Strafmaß bei Vergewaltigung 15 Jahre betragen. Und auch wenn die Brutalität dazu führt, dass das Opfer nachhaltig unter psychischen Folgen leidet. Oder wenn Kinder betroffen sind. Oder bei Stalking wird es Nachschärfungen geben.

Ein Thema ist auch der Stau bei den Asylentscheidungen in der 2. Instanz. Was wird man tun?

Seit Januar 2018 ist das Justizministerium auch für den Bundesverwaltungsgerichtshof zuständig. Und ja, dort gibt es bei den Asylverfahren einen großen Rückstau. Und obwohl wir sofort zahlreiche Reformmaßnahmen gesetzt haben, um die die Verfahren effizienter und schneller zu machen, wie z. B. eine Gesetzesänderung zur Verfahrenskonzentration, sind wir an den Grenzen angekommen und brauchen zusätzliche Ressourcen. Im BVWG wurden seit 2014 die Mitarbeiter um 35 Prozent aufgestockt, im Innenministerium der ersten Instanz wurde hingegen die Zahl mehr als verdoppelt. Und da Entscheidungen zeitversetzt meist in die zweite Instanz wandern, brauchen wir jetzt mehr Ressourcen. Schnellere Verfahren und eine Aufenthaltsverfestigung bedeuten mehr Rechtssicherheit und sparen dem Steuerzahler auch sehr viel Geld.

Glauben Sie, dass Sie für Teile der FPÖ ein rotes Tuch sind?

Ich bin Minister und den Bürgern verpflichtet. Von einem Justizminister erwartet man, dass er für Rechtssicherheit, Rechtsfrieden und Verlässlichkeit Sorge trägt – und das tue ich. Dem einen gefällt es mehr, dem anderen weniger.

Sind die „Meinungsverschiedenheiten“ mit Ihrem FPÖ-Kollegen im Innenministerium — Stichwort Rechtshilfe und Kickl-Sager à la „Das Recht habe der Politik zu folgen“ — medial aufgebauscht?

Als Justizminister habe ich grundsätzlich darzustellen, dass die Menschenrechte unantastbar sind. Dass gleichzeitig der Rechtsstaat in keinem Maße gefährdet werden darf. Und das heißt, dass er verlässlich und qualitativ Rechtssicherheit bietet. Und solange ich diese Funktion habe, lasse ich es auch nicht zu, dass sich das ändert.

Mit den Ländern verhandeln Sie die Kompetenzentflechtung. Wann rechnen Sie mit der 2. Tranche?

Wir sind auch mit Landeshauptmann Stelzer in besten Gesprächen. Die nächste Bund-Länder-Arbeitsgruppe haben wir im März, und im Mai bei der Landeshauptleutekonferenz wollen wir das zweite Paket fertig geschnürt haben. Am 1. Februar werde ich zur Vorbereitung mit dem derzeitigen LH-Vorsitzenden Kaiser die weiteren Schritte besprechen.

In OÖ werden der Verwaltungsreform auch verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt, Stichwort Zusammenarbeit zwischen BH und Magistrat. Wird es zu Änderungen kommen?

Das haben wir im ersten Verfassungsreformpaket bereits erledigt. Künftig ist es möglich, dass man Kompetenzen zwischen einer Stadt mit eigenem Statut und einer Bezirkshauptmannschaft aufteilt. Wir sind gerade im Gespräch, dass auch zwischen BH und Amt der Landesregierung mehr Flexibilität ermöglicht wird. Es ist wichtig, dass bürokratische Hürden effizientes Handeln nicht verhindern.

Als Reformminister — sind Sie mit dem Reformtempo zufrieden?

Es redete in der Vergangenheit immer jeder von der Notwendigkeit von Reformen. Wenn es dann ans Umsetzen ging, war die Bereitschaft enden wollend. Es freut mich, dass wir mit den Landeshauptleuten — das hat das erste Paket gezeigt — schon sehr viel geschafft haben. Bisher war ja das Misstrauensprinzip die Grundlage der Verfassung, es hat keiner dem anderen getraut, deshalb konnten sich immer alle gegenseitig blockieren. Von diesem Misstrauensprinzip kommen wir schön langsam zum Vertrauensprinzip. Und wir kommen von dem Denken weg, was bekomm ich, hin zu der Frage, was muss ich tun, damit die Leistung am besten beim Bürger ankommt. Dieses Denken ist jetzt bei Gemeinden, Ländern und Bund da und das ist das Fundament für Reformen. Es geht jetzt darum, Vorschläge, die ich noch als Rechnungshofpräsident gemacht habe oder die bei der Aufgabenreformkommission formuliert wurden, umzusetzen. Das ist ein großer Berg, der jetzt Stein für Stein abgetragen wird.