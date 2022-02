Großer Ferienspaß wartet

Am Freitag starten auch Oberösterreichs Schüler in die Semesterferien. In den heimischen Skigebieten freut man sich bereits auf die Gäste — die Pistenbedingungen sind derzeit perfekt und in vielen Tourismusbetrieben gibt es noch Platz für Spätentschlossene.

Aber auch ein Tagesausflug bringt Abwechslung in die Ferienwoche. Wer zwischendurch gerne auf den Schlitten steigt, kann aus vielen Rodelbahnen im Land wählen. Ein spannendes Erlebnis ist auch ein Spaziergang durch einen der Zoos.

Wer sich auf Wasserspaß freut, ist in den oö. Thermen an der richtigen Adresse. Mehr Inspirationen für Urlaube und Ausflüge in OÖ gibt es unter www.oberosterreich.at und www.ausflugstipps.at.