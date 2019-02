Großer Jubel für Dirigentin Oksana Lyniv im Linzer Brucknerhaus

Ukrainerin begeisterte mit ihrer Premiere am Pult des Bruckner Orchesters

Von Georgina Szeless

Durch die ukrainische Dirigentin gelang der AK mit ihrer Konzertreihe am Dienstag im prallvollen Linzer Brucknerhaus ein sensationsverdächtiger Abend. Oksana Lyniv, Chefdirigentin der Oper Graz und des Grazer Philharmonischen Orchesters, ist bekannt für ihre souveränen Pultleistungen voller Präzision, kontrollierter Energie und fließender Gestik und konnte diese Vorzüge auch in Linz — erstmals am Pult des Bruckner Orchesters — zur Geltung bringen. Anfangs wirkte das Orchester noch etwas gehemmt und fand erst im weiteren Konzertverlauf zu der ihm angemessenen Leistung.

Allerdings galt es Neuland zu betreten mit ukrainischer Musik, die der Dirigentin besonders am Herzen liegt und von der nicht leicht zu überzeugen ist. Ein ukrainisches Capriccio für Violine und Orchester von Vitaliy Hubarenko (1934-2000), entstanden 1971 mit wenig schöpferischem Profil, verlangt vom Solisten die Bewältigung höchster Ansprüche. Lui Chan bewies als Konzertmeister des Bruckner Orchesters einmal mehr seine Qualitäten. Leos Janacek in einem russischen Programm, das war fast eine Rarität. Erst recht mit dem dreiteiligen Werk „Taras Bulba“ Rhapsodie für Orchester. Die aufwühlend-schwärmerische Musik mit dramatischem Programm, doch mehr der böhmischen Folklore als dem Geist der Ukraine verpflichtet, erwies sich gewiss als eine wertvolle Begegnung, schon allein weil Janaceks meisterliche Instrumentationskunst in dem groß besetzten Orchester mit dem Einsatz der Orgel ins Bewusstsein gerückt wurde.

Höhepunkt „Pathétique“

Der Höhepunkt kam aber erst zum Klingen mit Tschaikowskys rätselhafter Symphonie Nr. 6 h-Moll op. 74 „Pathétique“. Der fulminante Zugriff der Dirigentin wurde ein auch für den Zuhörer seelisch und emotional beanspruchendes Erlebnis, bei dem jeder Vergleich bisheriger Interpreten hinken würde. Da konnte man alle individuellen Merkmale der Umsetzung leicht vergessen, waren es die breiten Tempi beim Auskosten des Hauptthemas, das Finale, in dem Tschaikowsky seinen Lebensschmerz verpackte. Die Uraufführung hat er 1893 gerade noch erlebt. Welch Glück, dass wir das Werk immer hören können. Der Jubel für diesmal sprengte alle akustischen Grenzen des Saales.