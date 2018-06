Großer LSD-Fund in Spanien – Auch Österreicher festgenommen

In zwei Drogen-Labors in Spanien ist die größte jemals in Europa gefundene Menge LSD sichergestellt worden. Es handelte sich um 800.000 Dosen im Marktwert von zwölf Millionen Euro. Auch in Österreich gab es eine Hausdurchsuchung. Insgesamt wurden acht Personen festgenommen, darunter Staatsbürger aus Spanien, Österreich und Frankreich, teilte Europol am Donnerstagnachmittag in einer Aussendung mit.

Die Drogen wurden weltweit über das Darknet verkauft und in mehr als 100 Länder verschickt. Darunter waren neben LSD auch zahlreiche Neue Psychoaktive Substanzen (NPS). Die Ermittler beschlagnahmten mehr als 4,5 Millionen Euro in Kryptowährungen. Insgesamt froren die Ermittler Vermögen im Wert von rund acht Millionen Euro ein, darunter ein österreichisches Bankkonto mit 1,6 Millionen Euro.