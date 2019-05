Großer Sport

Von seiner Zuckerseite hat sich Österreich bei der Eishockey-WM noch nicht präsentiert, dafür haben die Fans beim 1:9 gegen Schweden einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Selbst nach dem neunten Gegentreffer ließ sich die rot-weiß-rote Fraktion in ihrer Partylaune nicht stören, feierte die Mannschaft, tanzte Walzer und bejubelte den Ehrentreffer frenetisch.

Mit der guten Laune steckten die Österreicher auch andere Anhänger an. Das gipfelte schließlich in einer gemeinsamen Polonaise zwischen Österreichern, Schweden und Tschechen, die singend durch die gesamte Halle marschierten, sowie in Standing Ovations im Finish der Partie . Grandios, davon können sich viele Fußballfans eine ordentliche Scheibe abschneiden!