Großes Feuerwerk zur Begrüßung

Nach und nach schrumpft die Zahl der Gemeinden in Oberösterreich: Waren es vor rund zehn Jahren noch 445 Kommunen, so sind es ab 1. Jänner nur noch 440. In der Silvesternacht werden zwei Gemeindezusammenlegungen amtlich und jeweils mit einem Feuerwerk begrüßt. Fusionen verlieren ihren Schrecken, wenn man den Bürgern das Sparpotenzial verdeutlicht und wenn die Politik an einem Strang zieht.

Start vor zehn Jahren

Den Anfang machten 2007 im Bezirk Steyr die beiden Gemeinden Weyer-Markt und Weyer-Land und fusionierten zu Weyer. Was vor zehn Jahren noch ein politisches Wagnis war, wurde in der Folge im Mühlviertel zur gelebten Praxis: Im Mai 2015 schlossen sich Aigen und Schlägl zu Aigen-Schlägl zusammen und auch Rohrbach und Berg fusionierten zu Rohrbach-Berg. Während in diesen Fällen die Namen beider Gemeinden erhalten blieben, ist das bei den jüngsten Fusionen schon anders.

Mit 1. Jänner verschwinden Bruck-Waasen und Schönegg eigentlich von der Landkarte. Bruck-Waasen verschmilzt mit Peuerbach im Bezirk Grieskirchen zur Stadtgemeinde Peuerbach und Schönegg heißt dann nicht nur wie die Partnergemeinde Vorderweißenbach, sondern es wechselt vom Bezirk Rohrbach nach Urfahr-Umgebung.

„Diese Zusammenlegungen zeigen, dass die Zusammenarbeit nicht vor Bezirksgrenzen halt macht und die Bürger den sinnvollen Fusionsgedanken unterstützen, sofern er nicht am grünen Tisch verordnet, sondern aus der Region heraus getragen wurde“, so LH Thomas Stelzer. Für Landesrat Max Hiegelsberger ist das oberste Ziel in der interkommunalen Zusammenarbeit „die optimale Nutzung von Synergien zur Sicherstellung einer wirtschaftlich optimierten, bedarfsgerechten und leistbaren Infrastruktur in Oberösterreichs Gemeinden“.

Das Mühlviertel wird somit zum Vorzeigemodell: So befinden sich inzwischen auch die Gemeinden Afiesl, Ahorn, Helfenberg und St. Stefan jeweils in Fusionsgesprächen und streben eine Fusionierung mit 1. Jänner 2019 an.

-he-