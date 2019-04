Großes Kino in Gmunden

Von Eva Hammer

Historienepos und Filmklassiker: Boris Pasternak schrieb 1956 den Nobelpreis-Roman aus dem 1965 der vierstündige Film „Doktor Schiwago“ entstand. Die Lebensgeschichte des russischen Doktors Jurij Schiwago, der hin- und hergerissen zwischen zwei Frauen, seiner Berufung als Arzt folgt und zugleich Gedichte schreibt. Der historische Hintergrund reicht vom ersten Weltkrieg zur Oktoberrevolution bis zum russischen Bürgerkrieg. „Doktor Schiwago, das Musical“ feierte am Donnerstag Premiere beim Musical Frühling in Gmunden.

Abstrakte Bühne

Den weltberühmten mehr als 600-seitigen Arztroman in ein Musical zu gießen und zugleich dem Vergleich mit dem x-fach oscargekrönten Film standzuhalten, wagten 2006 Lucy Simon (Musik) und Michael Weller (Buch). Spieldauer drei spannende Stunden. Vom Film weicht die Story nur wenig ab. Die Inszenierung von Markus Olzinger zeigt, dass die komprimierte Version dem Pathos des Films mitunter einiges voraus hat.

Die abstrakte weiße Bühne steht für die vom Schnee bedeckten Toten, eine kleine rote Fläche für die Schrecken der Zeit (Lichtkunst: Ingo Kelp). Ein schwebender Balken an der Decke ragt ins Publikum als spannungsgeladenes, multifunktionales Gestaltungselement.

Tragische Liebe

Yngve Gasoy Romdals schöner Bariton verleiht dem zerrissenen und verzweifelten Schiwago die nötige Dramatik. Es liegt nicht an ihm, dass die Liebesballaden zum Teil langatmig geraten. Russisch angehauchte Folklore, Lieder voll schwerer Sentimentalität prägen die Stimmung. Ein feuriger Kasatschok hebt kurz die Laune, bevor sich wieder Schwermut breit macht. Stetige Herausforderung für die Tränendrüsen.

Kampfrhythmen künden von Aufstand, Revolution und Gewalt. Und endlich: Das Lied, die Melodie. Zart stimmt das Akkordeon an. Eine einsame Stimme erklingt in russischer Sprache. Jedes Luftmolekül aufgeladen mit tragischer Liebe. Laras Thema! „Einst kommt der Tag, der unsre Lieder weckt“. Krasse Ernüchterung im Anschluss. Da wird geschossen, gemordet und gestorben.

Wandlungsfähigkeit zeigt Marcel Philip Kraml. Er stirbt in mehreren Rollen, mit samtenem Bariton sein Leben aushauchend. Brillant auch Bruno Grassini, der sich vom Studenten Antipov zum brutalen Revolutionsführer Strelnikov wandelt.

Große Gefühle

Die beiden Frauen erscheinen in idealer Besetzung. Da ist die dunkelhaarige zarte Lea Delos Santos als Ehefrau Tonia, demütig leidend mit mädchenhaft glockenheller Stimme. Ihre Rivalin Lara ist Elisabeth Sikora, nicht minder edlen Gemüts, die große Leidenschaftliche, bewegend ihre Geständnisarie in der Hochzeitsnacht. Die so verschiedenen Frauen, gleich in ihrer selbstlosen Liebe, brechen spätestens beim gemeinsamen Duett „Und doch wundert es mich nicht“ jedes Herz.

Markus Olzinger zeichnet für Regie und Bühne verantwortlich. Mit einem großen Ensemble stellt er intensive Emotionen und starke Einzelpersönlichkeiten vor einem historischen Umbruch auf die Bühne. Eine allgemein geringere Lautstärke wäre der gesamten Produktion zuträglich. Caspar Richter, der international Orchester an großen Häusern dirigierte, leitet das bestdisponierte Modern Symphony Orchestra. Eingängige Melodien — große Gefühle und riesengroßer Schlussapplaus.