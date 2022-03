Großes Tennis mit viel Herzblut

„Sand- und Hartplätze, Physiotherapie sowie Kraftraum innerhalb kurzer Wege. So eine Anlage hätte ich mir früher auch gewünscht“, zeigte sich Ex-Tennis-Profi Andreas Haider-Maurer (35), seit 2018 in Diensten von Bundesligist Union Stein&Co Mauthausen, angetan.

Eine kleine Gruppe „Tennis-narrischer Freunde“ um Obmann Bernhard Schutti und dem Sportlichen Leiter Andreas Pilsl entwickelte Mauthausen nicht nur zum Staatsmeister 2021, sondern ließ mit Unterstützung von Land, Gemeinde und Sponsoren auch ein top-modernes Tennis-Zentrum entstehen.

Seit November werden im etwas mehr als drei Millionen Euro teuren „Danubis“ Bälle auf US-Open-Hartplatz geschlagen, eine Traglufthalle überdacht von Oktober bis März zudem einen Teil der Sandplätze.

„Es ist ganz großes Tennis, was hier entstanden ist und noch entsteht“, betonte Sport-Landesrat Markus Achleitner bei der offiziellen Eröffnung.

Challenger als Höhepunkt

Mit viel Herzblut wolle man versuchen, Profis auszubilden sowie ein Hotspot für Tennis und Gesellschaft zu werden, umriss Schutti seinen „Traum“. Das ATP-Challenger von 1. bis 8. Mai stellt einen Schritt in diese Richtung dar. „Es ist eine der schönsten Anlagen in Österreich, wenn nicht die schönste“, war auch Turnierdirektor Florian Leitgeb voll des Lobes. Der Sohn der vor kurzem verstorbenen Managerlegende Ronnie Leitgeb reiste mit seiner Mutter extra aus Spanien an und jettete noch am selben Tag wieder zurück zum Event in Marbella.

P.S.: DAS ÖTV-Davis-Cup-Team trifft im Play-off im September auf Pakistan.