Großes Vorsorge-Bewusstsein

Österreicher sehen ihrer Zukunft wenig euphorisch entgegen, das zeigt eine neue IMAS-Umfrage im Auftrag der Oberösterreichischen Sparkasse und der S-Versicherung. Ein Drittel der Befragten blickt mit Skepsis, und mehr als ein weiteres Drittel mit Sorge auf die nächsten zehn Jahre. Ein Grund dafür ist unter anderem mangelndes Vertrauen in die staatliche Pension. „Die Bevölkerung ist sich unsicher, ob die staatlichen Vorsorgeleistungen ausreichen. Wir sehen dies als Auftrag Produkte anzubieten, die ergänzen können“, schildert Manfred Rapf, Generaldirektor der S-Versicherung. Das Vorsorgebewusstsein der Österreicher ist groß. Für 84 Prozent der Befragten ist finanzielle Vorsorge sehr wichtig oder eher wichtig. Rapf hat daher auch einen Wunsch an die Politik: „Geben Sie uns eine Chance die staatlichen Leistungen zu ergänzen und private Vorsorge zu fördern.“ Vor allem Produkte mit hoher Sicherheit und mit wenig Rendite seien bei den Österreichern gefragt. Herbert Walzhofer, Vorstandsdirektor der Sparkasse OÖ, sieht hier die Aufgabe, in der Beratung Rendite mit Sicherheit zu vereinen und die Kunden dazu zu animieren nicht alles auf eine Karte zu setzen. „Privatpersonen lassen hier Geld liegen“, so Walzhofer. Ein weiteres Thema, das „stiefmütterlich“ behandelt werde sei die Pflegevorsorge. Hier müsse sich das Bewusstsein der Bevölkerung verändern, so Walzhofer.