Großhändler A. Hausmann insolvent

Der steirische Großhändler A.Hausmann, der in Freistadt einen Versandhandel betreibt, ist insolvent. Wie die Kreditschützer am Montag mitteilten, belaufen sich die Passiva auf 26,2 Mio. Euro, die Aktiva auf 17,2 Mio. Euro. Das Unternehmen wurde bereits 1946 gegründet und betreibt den Handel mit Textilien, Leder-, Papier-, Geschirr-, Haushalt- und Spielwaren. Hinzu kommen diverse Beteiligungen an anderen Unternehmen. Rund 250 Dienstnehmer sind von der Insolvenz betroffen. Geplant ist ein Sanierungsplan, der vor allen mit den Einnahmen aus dem Verkauf bei Schulbeginn, die stärkste Zeit der Saison, finanziert werden soll. Im ersten Schritt sollen die Lagerbestände an den sogenannten Cash+Carry-Standorten reduziert werden, hierfür seien Rabatt-Aktionen geplant, hieß es Montagnachmittag in einer Aussendung des Unternehmens. Ein wesentlicher Teil des Sanierungsplans sei weiters die Fortführung des Großhandelsstandortes Freistadt, der zukunftssicher aufgestellt sei und als Konzept weiter ausgebaut werden soll. Für die anderen Standorte sollen im Lauf des Sanierungsverfahrens in den kommenden drei Monaten alle Optionen geprüft werden.

