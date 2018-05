Großinvestition am Linzer Hafen: Gestern erfolgte der Spatenstich für das neue Zentrum für Produktentwicklung der in Linz gegründeten IT-Schmiede Dynatrace. Um sein Ziel, 2020 die Milliarden-Umsatz-Marke zu knacken, zu erreichen, benötigt der Weltmarktführer für Software Intelligence-Lösungen mehr Platz. Daher wird ein neues avantgardistisch anmutendes Bürogebäude errichtet. Die Gesamtinvestitionssumme für die Errichtung und den Innenausbau liegt bei rund 26,5 Millionen Euro. Gebaut wird der an einen Bumerang erinnernde Neubau von der Neunteufel GmbH, Dynatrace wird sich für mindestens zehn Jahre in dem Neubau einmieten. Das 9000 Quadratmeter Fläche bietende Gebäude soll die Voraussetzungen schaffen, um den Mitarbeiterstand in den kommenden fünf Jahren von 300 auf 500 zu erhöhen.

Linz treu geblieben

Mit dem an einen Bumerang erinnernden Neubau will das mittlerweile US-amerikanische Unternehmen auch der Wiege des Unternehmens Rechnung tragen. „Damit untermauern wir die Bedeutung des Gründungsstandortes Linz als Zentrum unserer weltweiten Produktentwicklung und sichern den eingeschlagenen Wachstumskurs langfristig ab“, betont Dynatrace-Gründer und Technikvorstand Bernd Greifeneder.

Im dritten Quartal 2019 soll das neue siebenstöckige Engineering-Headquarter bezugsfertig sein, bis dahin wird noch in der Linzer Freistädter Straße weitergearbeitet.