Gruber: „Es kotzt mich an!“

244 Vereine weilten wie berichtet diese Woche beim Treffen mit der Klub-Vereinigung ECA in Madrid, darunter der LASK in Person von Präsident Siegmund Gruber. Wie viele andere Vereine lehnt er die Reformpläne der ECA, insbesondere von Juventus-Boss und ECA-Präsident Andrea Agnelli, strikt ab.

Die UEFA stellte das Projekt den Fußballligen gestern vor: Ab 2024 soll die Champions League in vier Achtergruppen im Ligensystem inklusive Auf- und Abstieg ausgetragen werden. Klubs, die es einmal in dieses System geschafft haben, sollen ihre Stellung quasi einzementieren können. Auch Spiele am Wochenende könnte es geben.

„Diese Pläne dienen einzig und allein dazu, die Dominanz der großen europäischen Klubs auszubauen. Vereine aus kleineren Ländern haben de facto keine Chance“, kritisierte Gruber, der überzeugt ist: „Das Produkt Fußball würde darunter leiden, denn der Krug geht nur so lange zum Brunnen, bis er bricht.“ Der LASK-Chef denkt dabei vor allem an die Fans, denn eine solche Reform hätte wohl zur Folge, dass viele Ligaspiele unter der Woche stattfinden müssten.

„Ehrlich gesagt kotzt es mich an, dass diese Reform auf dem Rücken der Fans ausgetragen werden soll. Fakt ist, dass dann etwa Altach am Mittwoch zum LASK bzw. der LASK zu Altach fahren kann. Herr Agnelli, der wohl mit Privatjet oder Chauffeur zu den Spielen reist, scheint keine Ahnung zu haben, welche Konsequenzen eine Anhäufung von Terminen unter der Woche für die Fans hat.“

„Gefahr ist sehr groß“

Obwohl sich die Mehrheit der Klubs dagegen ausspricht, sieht Gruber die Gefahr, dass die Reform durchgeht, als „sehr groß, wenn die Ligen nicht aufstehen und den Mund aufmachen.“ Ein Rezept dagegen sei, dass die Ligen „die Spielpläne nicht ändern“. Bei dann auftretenden Terminkollisionen müssten sich die großen Klubs wohl entscheiden, welchen Bewerb sie in diesem Fall spielen.

Die Europacup-Spiele in der neuen Saison wird der LASK übrigens wieder im Linzer Stadion auf der Gugl austragen.