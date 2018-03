Gruber fährt englische Formel-Ford-Serie

Kartmeister Nico Gruber setzt den nächsten Schritt in seiner Motorsport-Karriere. Der 16-jährige Oberösterreicher konnte beim dieswöchigen Testeinsatz auf dem Formel-1-Kurs von Silverstone voll überzeugen.

Gruber, der als Sohnemann von Ex-Rallye- und Tourenwagen-Pilot Sascha Plöderl den Gasfuß bereits in die Wiege gelegt bekam, bereitet sich aktuell intensiv auf die kommende Saison in der britischen Formel Ford 1600 vor. In dieser Nachwuchsserie wird Gruber heuer für Dempsey Racing sein Debüt geben, sein Teamchef Cliff Dempsey hält nach den ersten Testfahrten große Stücke auf den schnellen Schlüsslberger. „Nico hat einen sehr guten Job gemacht. Man hat gemerkt, dass er den Wagen und auch die Strecke nun schon besser kennt. Er war bei allen Bedingungen gut unterwegs und hat am Schluss auch Topzeiten gezeigt“, lobte Dempsey. Die fahrtechnischen Fortschritte waren unübersehbar, bei unterschiedlichsten Bedingungen, von nasser bis trockener Strecke, wurde der Neuling immer schneller.

„Wir konnten den gesamten Tag sehr gut nützen und durch die sich ändernden Wetterbedingungen sogar unterschiedliche Setups probieren. Gegen Ende des letzten Stints war ich rund eine Sekunde schneller als bei meinem ersten Test hier Ende letzten Jahres“, war auch Gruber mit seinem Auftritt hochzufrieden.

Die acht Rennen umfassende Saison in der britischen Formel Ford 1600 beginnt am 1. April in Silverstone und endet am 14. Oktober in Donington Park.