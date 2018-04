Grünau: ÖVP-Kandidat geht von Pole-Position in die Stichwahl gegen SPÖ-Kontrahenten

Es wurde ein packender Dreikampf in Grünau im Almtal um das Amt des Bürgermeisters — das Finale gibt es nun in zwei Wochen. Gestern trennten lediglich 53 Stimmen den drittplatzierten FPÖ-Kandidaten Markus Steinmaurer (31,2 Prozent) vom Wahlsieger Wolfgang Bammer (ÖVP, 35,1 Prozent oder 483 Stimmen). Dazwischen liegt SPÖ-Kandidat Klaus Kramesberger (33,7 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 83 Prozent. In zwei Wochen kommt es nun zur Stichwahl zwischen Bammer und Kramesberger. Die Bürgermeisterwahl in Grünau wurde notwendig, weil Alois Weidinger (SPÖ) im Dezember bei einem tragischen Forstunfall ums Leben kam.

Übrigens wird zeitgleich auch in der Nachbargemeinde St. Konrad gewählt, dort stellen sich Herbert Schönberger (ÖVP) und Ilse Hummer (SPÖ) der Wahl zum Bürgermeister.