Grüne Touring-Furie

Versys steht laut der japanischen Motorradschmiede Kawasaki für „versatile System“ also vielseitiges System – und getreu diesem Motto präsentiert sich auch Versys 1000 SE im Modelljahr 2019 als vielseitig einsetzbare Maschine mit dem nötigen schnittigen Design, die den Spagat zwischen Sportlichkeit und Abenteuer mühelos bewältigt.

Die neue Verkleidungsscheibe ist nun mechanisch in der Höhe verstellbar, die Sitzbank soll durch einen neuen Schaum komfortabler geworden sein. Alternativ ist zudem eine um 20 mm niedrigere Sitzbank zu haben.

Typenschein Kawasaki Versys 1000 SE Preis: ab € 19.999,- inkl. Steuern und Abgaben; Testmotorradpreis € 24.354,06 unter anderem inklusive Zubehör-Paket Grand Tourer € 2360,-, Helmschloss € 140,60, Achskappen vorne € 98,30 und Akrapovic Sport-Auspuff € 943,50

Steuer: € 312,90 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung

Service: erstes Service nach 1000 km, danach nach 6000 km und danach alle 6000 km Technische Daten:

Motor: flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder-Motor mit Direkteinspritzung, 1043 cm³, 88,2 kW/120 PS bei 9000 U/min, max. Drehmoment 102 Nm bei 7500 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Kette links

Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h

Fahrwerk: Aluminium-Doppelprofilrahmen, 43 mm Upside-down-Gabel vorne, Lenkkopfwinkel 27°, Federweg vorne/hinten 150 mm/152 mm, vorne halbschwingenden 310 mm Doppel-Bremsscheiben, hinten 250 mm Einzel-Petal-Bremsscheibe

Regelsysteme: ABS/KCMF

Sitzhöhe: 840 Millimeter

Gesamtlänge: 2270 Millimeter

Radstand: 1520 Millimeter

Eigengewicht: 275 Kilogramm

Gesamtgewicht: 477 Kilogramm

Tankvolumen: 21 Liter (Benzin)

Reifen vorne: 120/70 ZR17

Reifen hinten: 180/55 ZR17

Aus der leicht modifizierten Frontmaske leuchten nun zwei LED-Scheinwerfer, die SE-Version trägt zusätzlich Kurvenlicht. Auch das Rücklicht wurde auf LED-Technik umgestellt.

In der 20.000 Euro teuren Touringmaschine ist zudem auch alles drinnen, was man aktuell in einem Motorrad haben möchte, sowohl in Sachen Komfort als auch punkto Sicherheit. Dazu zählen einerseits Annehmlichkeiten wie Tempomat, dreistufige Heizgriffe, Schaltassistent, Fahrmodi und elektronisch verstellbares Fahrwerk. Auf der anderen Seite punktet die Versys 1000 SE mit Kurven-ABS KIBS (Kawasaki Intelligent anti-lock Braking System), KTRC (Kawasaki Traction Control) und einer integrierten Wheelie-Kontrolle. Der tief röhrende Reihenvierzylinder bietet speziell im unteren und mittleren Drehzahlbereich ein sattes Drehmoment an und dank der elektronisch gesteuerten Drosselklappensteuerung ergibt sich eine seidenweiche, natürliche Gasannahme.

Dadurch kann der Fahrer aus seiner entspannten aufrechten Position das Bike ganz individuell steuern – von lässig locker bis hin zu sportlich ambitioniert. Der Motor spielt dabei nicht den Spaßverderber, weshalb sich die Versys SE sowohl für gemütliche Tagestouren zu Zweit als auch für längere, rasantere Ausfahrten eignet.

Fazit: Kawasaki gibt sich mit der Versys SE zu Recht selbstbewusst – das fängt beim schnittigen Auftritt an, geht über den rasanten Antritt der 120 PS starken Maschine, die bissigen Bremsen und dem stämmigen Gewicht von 275 Kilo und hört beim Preis (24.300 Euro inklusive Extras) auf.