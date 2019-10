Grünes Licht verweigert

Das EU-Parlament zeigt nun auch Frankreich die Zähne: Nach der Abweisung der Kandidaten Ungarns und Rumäniens für die EU-Kommission verweigerten die Abgeordneten gestern Abend auch der französischen Kandidatin Sylvie Goulard vorerst die Zustimmmung. Die designierte Binnenmarkt-Kommissarin habe zwar „inhaltlich durchaus überzeugt“, so die ÖVP-EU-Abgeordnete Barbara Thaler, müsse aber Bedenken wegen Ermittlungen gegen sie entkräften. Die EU-Anti-Betrugsbehörde ermittelt gegen Goulard wegen möglicher Scheinbeschäftigung eines Assistenten im EU-Parlament.

Goulard sieht Vorwürfe und laufende Untersuchungen gegen sich nicht als Hindernis, einen Posten in der neuen EU-Kommission von Ursula von der Leyen zu übernehmen. “Ich bin sauber”, sagte sie in der Anhörung in Brüssel. Die Liberale forderte die Abgeordneten auf, auch in ihrem Fall „die Unschuldsvermutung“ gelten zu lassen.

Die 54-jährige Französin bezeichnete diesen Fall als „Verwaltungsproblem“. Ihr sei das Prinzip persönlicher Integrität sehr wichtig, sagte sie und verwies darauf, dass sie als Verteidigungsministerin 2017 nach nur einem Monat zurückgetreten ist, als die Vorwürfe erstmals erhoben wurden. Sie sei bei den laufenden Untersuchungen der französischen Justiz in dem Fall nicht angeklagt worden und habe auch „dieses Geld nicht persönlich erhalten“.

EU-Abgeordnete verlangten auch Klarheit darüber, wofür Goulard zwischen 2013 und 2015 von dem US-Institut Berggruen als Beraterin mehr als 10.000 Euro monatlich erhalten hat. Diese Tätigkeit sei „absolut legal“ gewesen, sagte Goulard, die damals EU-Abgeordnete war. Die Regeln des Europaparlaments erlaubten berufliche Beschäftigungen neben dem Abgeordnetenmandat.