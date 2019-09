„Grundsätzliche Spur bestätigt“

Innerhalb von 72 Stunden wird ÖVP-Chef Sebastian Kurz ab Freitag Wahlveranstaltungen in allen Bundesländern absolvieren —mit im Gepäck hat er 100 Projekte, mit denen er am 29. September potenzielle Wählerinnen und Wähler für ein Kreuzerl bei der Volkspartei überzeugen will. Grundsätzlich will Kurz einen „kurzen, intensiven und fairen Wahlkampf“, und ganz generell gelte: „Wir wollen unseren Weg fortsetzen. Die grundsätzliche Spur, die wir gezogen haben, unsere Werte, unser Blick auf Österreich — das wurde uns in all unseren Gesprächen bestätigt“.

Auf Koalitionsspekulationen lässt sich der ÖVP-Spitzenkandidat nicht ein. Die politischen Mitbewerber hätten nur einen Plan: „Alle gegen die Volkspartei.“ Für die ÖVP gehe es deshalb darum, ein gutes Wahlergebnis zu erzielen. Wahlziel: so stark werden, dass sich eine Koalition gegen die ÖVP — insbesondere Rot-Blau oder Rot-Grün-Pink — rechnerisch nicht ausgehe. Erreicht werden soll dieses Ziel einerseits, indem die Eckpunkte des bisherigen ÖVP-Programm laut Kurz auch in dieser Wahlkampagne zentrale Botschaft bleiben: Keine Schulden auf Kosten der nächsten Generation, die Senkung der Steuerlast sowie der Kampf gegen illegale Migration.

Für Pflegeversicherung

Darüber hinaus habe man versucht, sehr konkret eben jene „100 Projekte zu definieren, die wir gerne umsetzen wollen, sollten wir gewählt werden und die Chance bekommen, das Land zu regieren.“ Als ersten Punkt nannte der ÖVP-Chef die Umsetzung der bereits geplanten Steuerreform.

Punkto Pflege erneuerte Kurz seinen Vorschlag zur Einführung einer Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherung. Die Finanzierung soll durch die „schrittweise Umschichtung von Geldern aus der Unfallversicherung“ sowie „ein Stück weit budgetgestützt“ erfolgen. Die Lohnnebenkosten und Sozialversicherungsbeiträge sollen dadurch in Summe nicht steigen. Am Ende des Tages soll das gesamte Pflegebudget aus dieser Versicherung kommen und „dezentral vor Ort“ ausgegeben werden.

Weitere Punkte aus dem „Hunderter-Paket“, das in den nächsten zwei Wochen vorgestellt werden soll: