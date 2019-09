Grundstein ist gelegt

Es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber der LASK schaffte einen erfolgreichen Start in die Gruppenhase der Fußball-Europa-League.

Denn das hart erkämpfte 1:0 über biedere Norweger von Rosenborg Trondheim spült nicht nur weitere 570.000 Euro an Prämie in die Klubkasse, sondern ist der Grundstein, dass die Athletiker ernsthaft um die ersten beiden Plätze in der mit PSV Eindhoven und Sporting Lissabon stark besetzten Gruppe D mitspielen.

Klar ist aber auch, dass die Linzer mit ihren Chancen künftig nicht mehr so leichtfertig umgehen dürfen.

Dass sie im Spielaufbau nicht so fehleranfällig sein dürfen. Und dass auch die Zuschauer wieder eine Schippe drauflegen müssen. Denn die Stimmung im Linzer Stadion war trotz des Erfolgs längst nicht so gut wie gegen Basel und auch Brügge.