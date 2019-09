Grusel-Clown Pennywise ist zurück: Weit mehr als nur ein Genre-Spektakel

Von Renate Wagner

Unter den zahllosen Romanen von Stephen King, die ein Millionenpublikum in aller Welt verschlingt (und in die Verfilmungen läuft), ist „Es“ einer der berühmtesten. Bringt er doch den schaurigen Clown Pennywise als Kinderfresser ins Spiel und lässt eine „Siebener Bande“ von Kindern von ihm terrorisieren. Mehr noch: 27 Jahre später, als sie alle Enddreißiger sind, taucht das Horror-Geschöpf wieder auf, und sie müssen (nun sind sie nur noch zu sechst) zusammenkommen, um den Schrecken ein für alle Mal zu besiegen.

Es war sicher eine gute Idee von Regisseur Andrés Muschietti, aus dem voluminösen „Es“-Roman einen Zweiteiler zu machen. Nun ist man – mit reichlichen und überzeugenden Rückblenden in die Kinderzeit – mit den Erwachsenen konfrontiert. Pennywise hat sie wieder im Visier, und er ist nicht nur eine reale Körper bedrohende Kraft, sondern er frisst sich auch in die Gehirne der Menschen, holt ihre Ängste hervor, beschwört die Schrecken der Vergangenheit, lässt die Sache auch – geradezu philosophisch – in Schuld und Sühne ausarten. Letztendlich aber (ein Menschenopfer müssen die Sechs unter sich noch bringen) kommt es zu einem Ende, das aufatmen lässt. Davor hat man zweieinhalb (!) Stunden Horror vom Feinsten erlebt.

Luxuriöse Besetzung

Die „erwachsene“ Besetzung ist luxuriös – an der Spitze James McAvoy als Bill Denbrough, mit dem der Kreislauf des Unglücks einst begann: Weil er mit seinem kleinen Bruder Georgie nicht spielen wollte, konnte der Clown ihn einst in den Gully locken und verschwinden lassen. Bill lebt noch als Erwachsener unter dem Druck dieser Schuld, so wie Jessica Chastain als Beverly Marsh, das einzige Mädchen unter ihnen, die Erinnerungen an ihren gewalttätigen Vater nicht los wird.

Auch die anderen Mitglieder der einstigen Bande „der Verlierer“ (weil sie alle stets gemobbt und verfolgt wurden) sind nicht nur glänzend besetzt – es ist auch erstaunlich, wie sie zu ihren jüngeren Ichs (die auch noch ihre Rollen bekommen) passen. Es braucht viel Zeit, zuerst die Schatten der Vergangenheit zu lüften – aber dann gibt es einen schier endlosen Showdown, wo man in den Tiefen eines alten Hauses allen Horror erlebt, den man nur denken kann, bis es schließlich gelingt (wer den Roman nicht kennt, wird über die Methode erstaunt sein), Pennywise zu eliminieren …

Horror-Gewalt-Feuerwerk

Da entfesselt der Regisseur alle digitalen Künste und ein Feuerwerk optischer und akustischer Horror-Gewalt, die jeden Action-Film vor Neid erblassen lässt. Daneben und vor allem sind es aber die prächtig gespielten Schicksale von Menschen, die den Film weit über „nur ein Genre-Spektakel“ hinausheben.