Wie weitblickend muss einst Franz Stelzhamer gewesen sein, als er 1841 den „Hoamatgsang“ verfasste.

In der letzten Strophe der nunmehrigen oö. Landeshymne heißt es nämlich: „Dahoam is dahoam, wannst net fort muaßt, so bleib.“ Dem Aufruf der Bundesregierung folgend, verbringen wir derzeit sehr viel mehr Zeit zu Hause.

Das VOLKSBLATT startet deshalb einen Leseraufruf, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wie es anderen in diesem veränderten Alltag in den eigenen vier Wänden geht. Wenn Sie also die Couch im Wohnzimmer bereits zum Home-Office umfunktioniert haben oder Sie sich etwa gar in (verordneter) häuslicher Quarantäne befinden und sich aus diesem Grund einmal wieder einen dicken Roman aus dem verstaubten Bücherregal zu Gemüte führen: Lassen Sie uns und unsere Leser teilhaben an Ihrem Leben dahoam.

Schicken auch Sie uns Ihre Bilder bzw. Videos mit einem kurzen Text an dahoam@volksblatt.at. Wir werden dann ausgewählte „G’schichten von Dahoam“ in der Zeitung bzw. online veröffentlichen.

Mit Ihrer Einsendung bestätigen Sie, dass die Fotos honorarfrei sowie frei zur Veröffentlichung sind und die Abgebildeten mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.

Mit den Enkerln wird nur telefoniert

„Der Coronavirus hat unseren Tagesablauf ganz schön durcheinandergewirbelt. Normalerweise sind wir vier Halbtage pro Woche mit unseren fünf Enkerln beschäftigt. Jetzt können wir nur noch mit ihnen telefonieren und Fotos austauschen. Der kleinen Juna (2,5) gehen wir ganz besonders ab“, schildern Maria und Willibald Rauch (Bild) aus Linz.

„Für mich als Hausfrau war es schon erstaunlich, wie viele Termine ich vom Kalender streichen musste. Jetzt komme ich dafür wieder mehr zum Klavierspielen, Lesen und auch Meditieren. Ich finde, es hat auch etwas Gutes, dass man sich wieder mit sich selbst beschäftigen kann. Und fürs Lesen der Tageszeitung bleibt jetzt auch jede Menge Zeit“, meint Maria Rauch. „Wir können uns derzeit außerdem über die Blüte des Kriecherlbaums freuen“, ergänzt Willibald Rauch.

Home-Schooling im Hause Manhal

„Anbei ein kleines Stimmungsbild vom aktuellen Alltag mit drei Volksschulkindern. Wir achten auf eine genaue Struktur, indem wir vormittags die Unterrichtsmaterialien bearbeiten und uns an den Schulstunden orientieren. Dazwischen sind wir dankbar, dass wir einen eigenen Garten haben, wir werden in den nächsten Tagen als Großprojekt unser Baumhaus streichen. Alles Gute, gesund bleiben und liebe Grüße von den Manhals!“

Landjugend koordiniert von zu Hause

Auch bei der oö. Landjugend ist Arbeit von zu Hause angesagt – und große Solidarität. Viele Gruppen unterstützen etwa bei Besorgungen aus der Apotheke und vielem mehr, sind die Landesleiter Theresa Neubauer und Daniel Aichinger-Biermair ebenso stolz wie Geschäftsführerin Stefanie Schauer.