Wie weitblickend muss einst Franz Stelzhamer gewesen sein, als er 1841 den „Hoamatgsang“ verfasste.

In der letzten Strophe der nunmehrigen oö. Landeshymne heißt es nämlich: „Dahoam is dahoam, wannst net fort muaßt, so bleib.“ Dem Aufruf der Bundesregierung folgend, verbringen wir derzeit sehr viel mehr Zeit zu Hause.

Das VOLKSBLATT startet deshalb einen Leseraufruf, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, wie es anderen in diesem veränderten Alltag in den eigenen vier Wänden geht.

Wenn Sie also die Couch im Wohnzimmer bereits zum Home-Office umfunktioniert haben oder Sie sich etwa gar in (verordneter) häuslicher Quarantäne befinden und sich aus diesem Grund einmal wieder einen dicken Roman aus dem verstaubten Bücherregal zu Gemüte führen: Lassen Sie uns und unsere Leser teilhaben an Ihrem Leben dahoam.

Schicken auch Sie uns Ihre Bilder bzw. Videos mit einem kurzen Text an dahoam@volksblatt.at.

Wir werden dann ausgewählte „G’schichten von Dahoam“ in der Zeitung bzw. online veröffentlichen.

Mit Ihrer Einsendung bestätigen Sie, dass die Fotos honorarfrei sowie frei zur Veröffentlichung sind und die Abgebildeten mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.



COVID-19 macht erfinderisch

Corona macht erfinderisch: Kinder, Enkerl und Urenkerl gratulieren ihrer 94-jährigen Ur-, Oma bzw. Mutter zum Geburtstag.

Schneeschaufel als Servierhilfe

„Um den derzeit erforderlichen Sicherheitsabstand zu wahren und trotzdem auf den Geburtstag ihres Rainer ‘anstoßen’ zu können, hat sich unsere Nachbarin Beatrix kurzerhand die Schneeschaufel geschnappt. Die wurde in diesem Winter in Wels ohnehin nicht gebraucht, nun wurde sie wenigstens zweckentfremdet als Servierhilfe über den Gartenzaun für Drinks verwendet. Not macht eben erfinderisch. In diesem Sinne: Schaut auf euch und bleibt gesund. Haltet Abstand, aber helft zusammen.“ Birgit und Roland

Auch die Justiz hält durch!

„In diesen Tagen ist es wichtig, Prioritäten zu setzen. Privat, gesellschaftlich und in der Arbeit. Haltet durch! #stayhome.“ Philip Christl (Staatsanwalt in Linz)

Angriff auf Virus

„Ich habe meinen freien Tag genützt, um einen ‘Bombenangriff’ auf das Coronavirus zu starten. Möge die Übung gelingen! lg, Markus“