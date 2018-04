Guatemalas Ex-Diktator Rios Montt 91-jährig gestorben

bezahlte Anzeige

Guatemalas berüchtigter Ex-Diktator Efrain Rios Montt ist tot. Der einstige Staatschef, der in Guatemala von 1982 bis 1983 an der Macht war, starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus an Herzversagen, wie sein Anwalt Jaime Hernandez, ein Vertrauter der Familie, mitteilte. Der Ex-General befand sich unter Hausarrest.

Rios Montt wurden in einem seit Jahren andauernden Verfahren wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Ureinwohner Guatemalas Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Der Anwalt Luis Rosales, der wie Hernandez den Ex-Machthaber vor Gericht verteidigte, bestätigte die Nachricht vom Tod des 91-Jährigen. Er sei „ruhig und in Frieden“ gestorben.

Rios Montt herrschte in Guatemala von 1982 bis 1983; seine Amtszeit gilt als eine der gewalttätigsten Perioden im Bürgerkrieg, der Guatemala von 1960 bis 1996 erschütterte. Dem Machthaber wurde vorgeworfen, für die Ermordung von 1.771 Angehörigen der Ixil-Volksgruppe in der nördlichen Region Qiche verantwortlich gewesen zu sein. Er soll eine gezielte Vernichtungspolitik gegen die Ixil in Gang gesetzt haben, die damals verdächtigt wurden, mit linksgerichteten Guerillagruppen zu kollaborieren.

Am 23. März 1982 hatte sich Rios Montt in Guatemala an die Macht geputscht. Bereits knapp eineinhalb Jahre später, am 8. August 1983, wurde er von seinem Verteidigungsminister Oscar Mejia Victores gestürzt.

Im Mai 2013 verurteilte ein Gericht den greisen Ex-Diktator zu 80 Jahren Haft. Das Verfassungsgericht Guatemalas hob dieses Urteil jedoch binnen weniger Tage wegen Formfehlern auf und ordnete ein neues Verfahren an. Ein solches wurde 2016 in Abwesenheit des Angeklagten, der nach Angaben seiner Anwälte an Demenz litt, neu aufgerollt, und im Oktober 2017 wieder aufgenommen.

In dem 36 Jahre währenden Bürgerkrieg wurden in Guatemala nach Angaben der UNO 200.000 Menschen getötet. Die UNO kam 1999 in einer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass in Guatemala ein Völkermord begangen wurde. Die mit Abstand meisten Kriegsverbrechen (91 Prozent) wurden demnach in der Zeit zwischen 1978 und 1984 verübt.