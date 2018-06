„Günstigeres Internet für alle“

EU-Programm „digital Europe“ investiert 9,2 Milliarden Euro in Digitalisierung

Günstigeres Internet, exakt eine Umsatzsteuer-Reduzierung bei den Gebühren von 20 auf zehn Prozent, fordern LAbg. Gerald Weilbuchner und JVP-Landesobfrau NR-Abg. Claudia Plakolm (im Bild/v. l.), um die Nutzer in Zeiten der Digitalisierung zu entlasten. Ein Antrag wurde im Oö. Landtag eingebracht. „Wir zeigen mit dieser Initiative, dass wir die Anliegen der jungen Menschen lösen“, sind sich Weilbuchner und Plakolm einig. „Wenn monatliche Kosten gesenkt werden, bleibt mehr in der Geldbörse und das ist eine klare Verbesserung für alle.“ Auch das EU-Programm „digital Europe“ mit Investitionen von 9,2 Mrd. Euro soll bei der Digitalisierung helfen. „Gerade in ländlichen Regionen, wo nur 40 Prozent einen Breitband-Zugang haben — im urbanen Bereich sind es 70 Prozent — braucht es staatliche Unterstützung“, betont die Freistädter NR-Abgeordnete Johanna Jachs.