Gulasch gut, Panier böse

Von Christian Pichler

Der Putscher sagt’s dem Lainer höflich rein, „zuviel Muskelersatzgewebe“. Lainer unbarmherzig zu sich selbst: „Auf Deitsch a blade Sau.“ Aber Günther Lainer nimmt sein Gewicht auf die leichte Schulter. Während der Schwangerschaft hat seine Mama geraucht, bei der Geburt habe er dann quasi zum Rauchen aufgehört: „Do nimmt ma zua.“

Ein Stichwortgeber und ein Rampenwüdling

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Abend des OÖ Bauernbundes. Der Ernährungsberater Putscher hielt einen Vortrag, Kabarettist Lainer tat Seines. Die Begegnung führte schließlich zur wundersamen Symbiose „WurstSalat“. Uraufführung des gemeinsamen Programms war am Donnerstag im Linzer Posthof, der Mittlere Saal bis hinauf zu den Stehplätzen rammelvoll.

Die Rollenverteilung klar, Christian Putscher aus St. Valentin kommt der undankbare Part zu. Ein Körper wie im Fitnessprospekt („Michelin-Mand’l“), seine Erläuterungen vernünftig und wissenschaftlich untermauert. Der Linzer Lainer, TV-bekannt aus „Was gibt es Neues“, der realistische Gegenpart: das träge Wesen Mensch. Lainer findet seinen Körper okay: „Von an‘ scheen Mau kaunn nie gnuag do sei.“ Die Chemie stimmt. Putscher oft nur Stichwortgeber, aber er steht würdig dazu. Lainer der routinierte Rampenwüdling und Jongleur-Clown, mit Lust an absurden Sprachspielereien („Burnout“/„Burenhaut“).

Knapp zwei Stunden reichen gerade, um über einige grobe Ernährungsirrtümer aufzuklären. Vorsicht bei Trends, aktuell die Avocado der Superstar, nur leider so fett wie Leberkäse. Die erstaunlichsten Sieger punkto sinnvoller Ernährung: Gulasch, Blunz’n und der knusprige Rand vom Schweinsbraten. Nicht der Fettgehalt alleine entscheidend, wichtig die Zubereitung. Panier böse, Berner Würstel noch böser. Aber am bösesten, und bei dem Thema wird Putscher richtig grantig: Diäten. Bewirken nichts und machen unglücklich.

Die ultimative Wahrheit über Ernährung? Putscher deutet sie an: sich selber, die eigenen Bedürfnisse spüren. Keine leichte Übung in Zeiten von Stressgebeuteltheit, von Zucker- und anderem Junkietum. Aber Lachen ein guter Anfang. Fettester Applaus im Posthof.