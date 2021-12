Gurgeltests auf ganz OÖ ausgerollt

Ab Montag, 6. Dezember, wird das PCR-Gurgeltest-Angebot vom Labor Novogenia auch in Linz und in den Bezirken Gmunden und Vöcklabruck ausgerollt.

Damit stehen mehr als 140 Aus- und Abgabestellen in ganz Oberösterreich zur Verfügung. Zusätzlich dazu gibt es an 26 Spar-Express-Standorten die Möglichkeit, die Testkits nicht nur wochentags, sondern auch am Sonntag abzugeben.

Ab 13. Dezember wird das Aus- und Abgabe-Netz noch einmal um mehr als 100 Standorte erweitert.

„Durch die Ausrollung des PCR-Testangebotes steht allen Bürgern eine PCR-Testmöglichkeit zur Verfügung“, unterstreicht Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander. Alle Informationen zum Ablauf der PCR-Gurgeltests findet man auf www.ooe-gurgelt.at