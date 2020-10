Gut Berg – Der Natur so nah!

Es bedurfte einer Pandemie, mir ein solches Aha-Erlebnis zu bescheren – den herrlichen Ausblick vom Balkon des ****superior Naturhotels Gut Berg hoch über St. Johann im Pongau. Es scheint wie ein Fenster in eine andere Welt – sattgrüne Wiesen, bewirtschaftete Almen mit grasenden Tieren und eine Bergwelt, die ihresgleichen sucht. Hier fühlt man sich wirklich „der Natur so nah“, wie es von der Familie Gschwandl, den Betreibern des Hotels, angekündigt wird. Urlaub in der Heimat, Urlaub in den Bergen, das ist Erholung pur vom stressigen Alltag.