Gut gefüllte Silos: Alles bereit für Winterdienst

LINZ — Bestens auf den bevorstehenden Winterdienst vorbereitet sind die 550 Winterdienstmitarbeiter der 31 oö. Straßenmeistereien. Bereits über den Sommer wurde das Auftausalz in 105 Silos bzw. sechs Lagerhallen eingelagert — derzeit befinden sich dort rund 47.000 Tonnen Streusalz. Eine optimale Planung der Routen sei durch die Positionierung der Silos sichergestellt. Da diese an neuralgischen Stellen stehen, seien längere Anfahrtswege ausgeschlossen, so LR Günther Steinkellner. Engpässe seien durch die automatische Nachbestellung nahezu ausgeschlossen, denn sinkt der Füllstand um 30 Tonnen, wird automatisch nachbestellt und das Salz innerhalb von 72 Stunden von den Salinen Austria oder der Firma List aus Hallein angeliefert.

Bis zu 125 Streutage

Seit Anfang Oktober wurden auf den Landesstraßen 920 Tonnen Streusalz verbraucht, davon 640 Tonnen am vergangenen Sonntag und Montag. 350 Tonnen beträgt der durchschnittliche Tagesverbrauch im Winter, wie langjährige Messungen zeigen. Im vergangenen Winter waren es insgesamt 51.000 Tonnen, Kosten: 25,2 Millionen Euro. Auch heuer müssen sich die Mitarbeiter wieder auf 90 bis 125 Winterdiensttage einstellen.