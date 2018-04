Gut vorbereitet in die Laufsaison

Die Laufsaison 2018 hat mit dem Linz-Marathon am vergangenen Sonntag bereits einen ersten Höhepunkt erlebt und immer mehr Hobbyläufer nutzen das schöne Wetter der vergangenen Tage, um etwas für ihre Fitness zu tun und sich in Form zu bringen. Einige darunter trainieren sogar für den einen oder anderen Wettkampf.

Doch egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittener, auch beim Laufen gilt es einige Grundsätze zu beachten, damit die Bewegung in der freien Natur zum Genuss wird und körperliche Problemen oder gar Verletzungen nicht auftreten. Wer die Tipps in den vergangenen fünf Wochen beherzigt hat, der sollte gut gewappnet und auf dem richtigen Weg zur Erreichung des persönlichen Wohlbefindens sein.

Wie im Beruf kann es aber auch beim Sporteln in der Freizeit nicht schaden, Erlerntes zu wiederholen, damit sich Eingeübtes verfestigt und Fehler vermieden werden. Damit nochmals hier zusammengefasst die wichtigsten Tipps für Einsteiger und jene, die sich bei einer Veranstaltung mit anderen messen wollen:

Langsam steigern

Ich rate Wiedereinsteigern, die Umfang und die Laufgeschwindigkeit nur allmählich zu steigern. So kann man Übertraining und Überlastungserscheinungen vorbeugen. Vor allem die sogenannten passiven Strukturen des Körpers – Knochen, Sehnen, Bänder oder Knorpel – benötigen ausreichend Zeit, um sich an die ungewohnten Belastungen zu gewöhnen. In der Anfangsphase ist es wichtig, nach den Einheiten die richtige Regeneration zu setzen.

Dehnübungen

Am besten führt man seine Dehnungsübungen nach dem Sport durch, wenn die Muskeln schon ausreichend warm sind, aber man kann seine Stretchingeinheit auch an einem sportfreien Tag durchführen. Während einer Laufbelastung steigt die Grundspannung des Muskels an, um seine Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Mit dem Dehnen kann man dafür sorgen, dass sich die Muskeln wieder entspannen. Stretching ist der erste Schritt zur Regeneration bzw. Erholung. Wenn die Muskeln entspannt sich, erholen sie sich schneller.

Krafttraining

Für einen sauberen und ökonomischen Laufstil, sowie zur Vermeidung von Überlastungen des Stützapparates ist ein Kraftraining für Laufsportler sehr wichtig. Besonders die Übungen für den Rumpf-, Hüft- und Gesäß- bereich sind für die optimale Laufhaltung sehr wichtig. So kann zu wenig kräftige Muskulatur dazu führen, dass die Körperspannung und -haltung nicht mehr optimal ist und der Läufer oder die Läuferin „zusammensinkt“. Dies kann man auf der zweiten Hälfte eines Halbmarathons oder eines Marathons häufig beobachten.

Wettkampfvorbereitung

Grundsatzlich gilt: Je länger die Wettkampfdistanz, desto länger die Vorbereitung. Ein 5- oder 10-km-Lauf benötigt sechs Wochen Vorbereitung, ein Halbmarathon acht bis zehn Wochen und ein Marathon mindestens zwölf Wochen. Je höher das Ziel des Teilnehmers ist, desto besser muss die Basisform sein. Ein sinnvoller Trainingsumfang für eine Vorbereitung lässt sich in konkreten Zahlen nicht festlegen, doch richtet sich der Trainingsumfang inner nach der Trainingserfahrung, den Ambitionen und den Wettkampfdistanzen.

Trainingsplan erstellen

Das Geheimnis erfolgreicher Sportler nennt sich Trainingsplan! Dieser hilft, die Struktur ins Lauftraining zu bringen und die Disziplin aufrecht zu erhalten. Denn Vorbereitung ist das A und O für jeden Laufwettkampf. Für den Halbmarathon bedeutet das Abwechslung aus schnellen, intensiven Trainingseinheiten und langen Ausdauerläufen. Wer sich gewissenhaft vorbereitet, sollte mindestens drei Einheiten pro Woche einplanen.

Ende der Serie