Boris Johnson wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, noch jemanden von der Insel in die neue EU-Kommission zu schicken. Was wäre das auch für ein Signal im wohl bevorstehenden Wahlkampf?

Johnson wird sich als Super-Brexiteer inszenieren wollen. Da passt ein „Kniefall“ vor dem EU-Recht, das jedes Land in der Kommission vertreten sehen will, nicht ins Konzept.

Doch Johnson könnte geholfen werden. Es ist zwar die vermaledeite EU, die ihm aus der Patsche helfen müsste, aber die Entbritanisierung der Kommission wäre auch bei aufrechter Mitgliedschaft Großbritanniens möglich.

Die EU bräuchte sich nur an den Lissabon-Vertrag zu halten, welcher schon für 2014 festgelegt hatte, dass nicht mehr jedes Mitglied einen fixen Sitz in der Brüsseler Behörde hat. Den entsprechenden Paragrafen setzte der EU-Rat aber einstimmig außer Kraft, ehe er wirksam wurde.

Johnson Unwilligkeit zur Nominierung eines Kommissionsmitgliedes böte eine gute Gelegenheit, das zu tun, was im Hinblick auf künftige Erweiterungen ohnehin unumgänglich sein wird: die im Lissabon-Vertrag festgeschriebene Reform der Kommission umzusetzen. Diese läuft zwar auf eine Reduktion der Zahl der Kommissare auf zwei Drittel der Mitgliedstaaten hinaus, was derzeit auch niemand will. Aber wo ein politischer Wille, da ein juristischer Weg.