Wohin man schaut in Europa und der Welt, sind zerstörerische Kräfte am Werk. Viele bewegen sich dabei im Rahmen des Rechtsstaates — oft mit dem Ziel, selbigen ad absurdum zu führen. Manche aber halten auch den gewaltsamen Kampf gegen die bestehende Ordnung für legitim. Noch ernten jene, die Gewalt predigen, massiven Widerspruch.

Nach dem Massenmord von Christchurch ging die Betroffenheit einher mit unzähligen Mahnungen vor dem radikalen Wort, das die blutige Tat gebiert. Völlig zu Recht stehen die Identitären deshalb am Pranger, auch wenn ihr Tun keine strafrechtliche Relevanz und Herr Sellner mit Brenton Tarrant außer einer Spende nichts zu tun haben mag. Denn: Wer hetzt, trägt Mitverantwortung auch für von ihm selbst gar nicht ausgeübte Gewalt.

Doch halt: So breit dürfte der Konsens in dieser Angelegenheit doch nicht sein. Der angesehene Schweizer Sozi-ologe Jean Ziegler gab gestern in Wien sein Mantra zum Besten: Der Kapitalismus muss zerstört werden! Und, mit Blick auf französische Gelbwesten: „Ohne Gewalt geht es sicher nicht.“

Widerspruch oder gar Empörung war nicht zu vernehmen. Gibt es etwa gute Gewalttäter und gute Gewaltprediger? Ja, sagte die SPÖ unausgesprochen, indem sie Herrn Ziegler mit ihrer Otto-Bauer-Medaille auszeichnete.